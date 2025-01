Shiloh Jolie geht mit Hip-Hop-Tanzkünsten auf TikTok viral

Shiloh Jolie (18) erobert TikTok – die Tochter vom ehemaligen Hollywood-Traumpaar Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (61) zeigt ihre einzigartigen Hip-Hop-Moves in einem neuen Clip. Mit Schwung und Taktgefühl tanzt sie eine Choreografie vor der Kamera. Ganze 5,5 Millionen Nutzer haben ihr Tanzvideo zum Song "APT." von Bruno Mars (39) und Rosé (27) gesehen. In einem weiteren Video gibt die Hip-Hopperin einen Einblick in ihr Training im Millennium Dance Complex Studio in Los Angeles. Dort proben im Hintergrund weitere talentierte Mädchen gemeinsam mit der Star-Tochter.

Sowohl mit dem Einblick in ihr Training als auch mit dem finalen Ergebnis begeisterte sie die Nutzer. In nur zwei Tagen sammelte die 18-Jährige mit ihrer Performance ganze 335 Tausend Likes und fast 2000 Fan-Kommentare – die Reaktionen der Nutzer fallen sehr positiv aus. "Super Performance" oder "Sie ist wirklich richtig gut", loben die Follower sie. Jemand anderes betonte, wie selbstbewusst Shiloh sei. Ein Fan bezieht sich sogar auf Angelina: "Ich liebe es, dass ihre Mutter alles erlaubt und ihre Interessen unterstützt."

Letzteres bestätigte auch eine Quelle gegenüber US Weekly vor zwei Jahren. "Brad und Angie sind beide sehr stolz. Sie hätten kein Problem damit, wenn sie eine professionelle Karriere anstreben möchte, aber sie drängen sie auf keinen Fall dazu", betonte der Insider. Wenn Shilo also wollen würde, stehe ihr niemand für eine professionelle Tanzkarriere im Weg. Auch ihre Lehrer hätten sich schon damals begeistert gezeigt: "Die Tanzlehrer sind alle sehr beeindruckt von ihr und sagen, dass sie es noch weit bringen kann, wenn sie das möchte."

Getty Images Angelina Jolie und Shiloh Jolie auf dem Red Carpet, 2021

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

