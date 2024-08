Shiloh Jolie legt Nachnamen ihres Vaters Brad offiziell ab

Jetzt ist sie wohl namentlich keine Pitt mehr: Shiloh Jolie (18), die Tochter von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60), hat den Nachnamen ihres Vaters rechtskräftig abgelegt. Offizielle Gerichtsdokumente, die TMZ vorliegen, bestätigen: Es hatte keine formelle Anhörung für die Namensänderung gegeben und Shilohs Antrag wurde am Montag stattgegeben. Zuvor wurde berichtet, dass die Teenagerin ihren eigenen Anwalt angeheuert und selbst bezahlt habe, um die Angelegenheit anzugehen. Ihre Mutter habe laut Insidern nichts davon gewusst.

Shiloh, die erstgeborene leibliche Tochter der beiden Hollywoodstars, feierte im Mai ihren 18. Geburtstag. Nur wenige Tage später beantragte sie die Streichung ihres zweiten Nachnamens und ergriff damit im Rosenkrieg ihrer Eltern offenbar Partei für die Seite ihrer Mutter. Diese Neuigkeit muss ihren Vater besonders hart getroffen haben. Ein Insider verrät People: "Er hat sich noch nie so sehr gefreut, wie bei ihrer Geburt. Er wollte immer eine Tochter haben. Die Erinnerung daran, dass er seine Kinder verloren hat, ist natürlich nicht leicht für Brad. Er liebt seine Kinder und vermisst sie. Es ist sehr traurig."

Es gab lange Kämpfe um das Sorgerecht für Shiloh und ihre fünf Geschwister, die schließlich damit endeten, dass Brad 2021 das geteilte Sorgerecht erhielt – diese Entscheidung wurde allerdings in einer Berufung wieder gekippt. Der Konflikt zwischen Brangelina, die sich am Set von "Mr. & Mrs. Smith" kennenlernten, begann 2016 mit der Einreichung der Scheidung durch Angelina. Brad wurde schon zum damaligen Zeitpunkt immer wieder unterstellt, ein Alkoholproblem zu haben. Sohn Pax Thien Jolie-Pitt (20) erklärte damals in einem Instagram-Post über seinen berühmten Vater, alle vier jüngsten Kinder – einschließlich Shiloh – würden aufgrund seiner Wutausbrüche "in seiner Gegenwart vor lauter Angst zittern". Die beiden Ältesten, Maddox Jolie-Pitt und Pax selber, lehnten es wohl bereits damals strikt ab, ihren Vater zu sehen. Vor wenigen Wochen eskalierte der Scheidungskrieg erneut, als Brad Angelina beschuldigte, den Kontakt zu den Kindern während seiner Besuche zu behindern.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

