Brad Pitt wütend: Shiloh beharrt weiter auf Namensänderung

Brad Pitts (60) Kinder rebellieren gegen ihren berühmten Vater. Shiloh Jolie-Pitt (18) strebt im Zuge dessen sogar eine offizielle Namensänderung an. Vor Gericht muss der Teenager nun allerdings einen Rückschlag hinnehmen, denn das Verfahren kann nicht wie geplant vonstattengehen. "Leider war das Gericht nicht in der Lage, die Hintergrundprüfung vor der heutigen Anhörung abzuschließen, sodass die Anhörung auf den 19. August verschoben wurde", erklärte ihr Anwalt Peter Levine in einem Statement, das People vorliegt. Demnach sei einem Gerichtsbeamten ein Schreibfehler in Shilohs Antrag aufgefallen, der die Anhörung verzögert.

Für Brad ist es nicht leicht zu akzeptieren, dass seine Tochter seinen Namen ablehnt. Eine Quelle berichtete gegenüber dem Magazin: "Er weiß Bescheid und ist sehr enttäuscht, dass Shiloh seinen Nachnamen nicht mehr benutzt." Der "Fight Club"-Darsteller sei sich bewusst, dass mit der Namensänderung viel mehr einhergeht. "Die Erinnerung daran, dass er seine Kinder verloren hat, ist natürlich nicht leicht für Brad. Er liebt seine Kinder und vermisst sie. Es ist sehr traurig", offenbarte der Insider.

Shiloh ist nicht der einzige Nachwuchs des Hollywoodstars, der sich von ihm abwendet. Auch ihre Schwester Zahara (19) fühlt sich ohne den Nachnamen ihres Papas wohler. Bei der Aufnahmezeremonie in die Alpha-Kappa-Alpha-Schwesternschaft am Spelman College stellte sie sich jüngst so vor: "Mein Name ist Zahara Marley Jolie. Und ich bin den ganzen Weg vom Golden State gegangen und in der Stadt der Engel gelandet: Los Angeles, Kalifornien." Dies zeigte ein Video auf Instagram, in dem die Tochter von Angelina Jolie (49) wild tanzte.

Getty Images Brad Pitt bei einem Formel-1-Rennen in Silverstone, England, im Juli 2024

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt und Maddox Jolie-Pitt

