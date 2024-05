Schwerer Unfall: Romeo Miller konnte nicht mehr laufen!

Romeo Miller (34) hatte zu Beginn des Jahres einen schweren Autounfall auf der Autobahn, den er mit seinem Cousin nur knapp überlebte. Einige Monate später meldete er sich nur mit einem Video aus dem Krankenhaus auf Instagram zurück und erklärte seinen Fans, weshalb es die vergangenen Monate still um ihn geworden war. Nach einer Wirbelsäulenoperation konnte Romeo plötzlich nicht mehr laufen, wie er darüber hinaus in einer Story erklärte: "Ich dachte, ich wäre fertig mit den Eingriffen, aber mir wurde gesagt, dass der Heilungsprozess, nach meinem Unfall einen völlig gesunden Hals und Rücken zu bekommen, ein Marathon sein wird."

Das Jahr startete für den Rapper gut, er wollte seine Neujahrsvorsätze mit täglichem Training für einen perfekten Körper durchsetzen, doch da wurde ihm ein Strich durch die Rechnung gemacht. Durch den Unfall änderte sich sein Leben schlagartig: Ihm wurde bewusst, dass es nicht eine Veränderung seines Körpers brauche, sondern eine seines Geistes und seiner Seele. "Mir wurde klar, dass das, wofür ich zu Beginn des neuen Jahres gebetet hatte, nicht das war, was ich brauchte, sondern das, was ich selbstsüchtig wollte", offenbarte Romeo zudem auf der Social-Media-Plattform. Er befindet sich aktuell auf dem Weg der Besserung, wie er ebenfalls mitteilte: "Mir geht es gut und ich ruhe mich jetzt aus. Es geht vorwärts und aufwärts."

Bekannt wurde Romeo schon mit vier Jahren: Er wirkte bei den Songs seines Vaters Master P mit, der ebenfalls Rapper ist. Sein erstes eigenes Album veröffentlichte er bereits mit zehn Jahren. Neben seiner Musikkarriere spielte er in Filmen und Serien wie "Honey" oder "Growing Up Hip-Hop" mit. 2011 fiel er negativ auf, da er in einem Interview mit TMZ zugab, dass er die Ex-Freundin Selena Gomez (31) von seinem Kumpel Justin Bieber (30) gerne daten würde. Dreizehn Jahre später hat er heute sein Familienglück gefunden: Gemeinsam mit seiner Verlobten Drew Sangster hat er zwei kleine Töchter.

Getty Images Romeo Miller bei der "Eternals"-Premiere 2021 in Los Angeles

Getty Images Romeo Miller bei der "The Perfect Find"-Premiere 2023 in Miami

