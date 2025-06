Klaut "Die Bachelors"-Felix Martin direkt eine Kandidatin?

Oh, oh, gibt es nicht nur unter den Kandidatinnen, sondern auch unter den Bachelors Ärger? In der ersten Folge der neuen Staffel scheint Kandidatin Viviane beiden Junggesellen mächtig den Kopf zu verdrehen. Das Problem? Eigentlich gehört sie zu Martin Brauns Seite. Doch Felix Stein zeigt ebenfalls Interesse. "Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht darauf geachtet, ob der Martin mit ihr gequatscht hat, ich kann nicht sagen, wie er sie findet. Ich will nicht irgendwo reingrätschen…aber vielleicht auch schon. Mal gucken", deutet der Fotograf im Einzelinterview an.

Felix gefällt, was er sieht – doch auch Martin zeigte bereits Interesse an der hübschen Viviane. "Tolle Frau. Sehr interessante Frau auch. Ich möchte sie weiter kennenlernen", erklärte der zweifache Papa zu ihr. Und die "Bachelors"-Kandidatin selbst? Sie will sich offenbar noch nicht festlegen. "Beide sind sehr interessant. Zu einem tendieren würde ich jetzt nicht unbedingt", erklärt die Operationstechnische Assistentin. In den nächsten Folgen wird sich also zeigen, ob Felix oder Martin ihr Herz erobern können. Außerdem wird es spannend zu sehen, ob zwischen den beiden Bachelors wegen der Damen ein regelrechter Rosenkrieg ausbrechen könnte...

Während Felix im TV nach seiner Traumfrau sucht, machte sein Liebesleben bereits Schlagzeilen. So kam heraus, wer die Ex-Freundin und Mutter des Sohnes des Rosenkavaliers ist: die Halbschwester von Kevin-Prince (38) und Jérôme Boateng (36). Avelina ermutigte Felix sogar, als Bachelor auf Partnersuche zu gehen. "Ohne meine Ex hätte ich die Show nicht gemacht. Sie hat mich unterstützt. Für unseren Sohn sind wir ein gutes Team", berichtete der 32-Jährige gegenüber Bild. Für ihren gemeinsamen Nachwuchs ziehen sie an einem Strang und teilen sich das Sorgerecht.

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

RTL Viviane, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

Instagram / felix Felix Stein, "Die Bachelors"-Kandidat 2025