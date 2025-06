Beeindruckende Leistung von Flying Uwe beim US-Radrennen

Flying Uwe (38) beeindruckt erneut seine Fans, indem er seine Leistung beim zweiten Renntag des Race Across America (RAAM) auf Instagram teilt. Sein straffes Programm musste der Fitness-Influencer in zwei Etappen absolvieren: eine Strecke von 12,7 Kilometern mit 345 Höhenmetern und eine weitere über 15,2 Kilometer bei 294 Höhenmetern – alles bei glühenden 40 Grad. "Fast 1.400 Kalorien weg in knapp 2 Stunden!", berichtet er stolz. Dabei gibt sich Uwe kämpferisch: "Das hier ist nicht nur Radfahren - das ist purer Kampf. Wir geben alles - 8er-Team, Vollgas!"

Auch seinen Humor hat Uwe nicht verloren. In einem weiteren Beitrag scherzt er darüber, wie surreal ihm die Strapazen vorkommen. "Ich weiß nicht mehr, ob ich Fahrrad fahre oder das Fahrrad mich fährt", schreibt er. Er schildert seine Übermüdung und berichtet mit einem Augenzwinkern von einem "Gespräch mit einem Kaktus", verlorenen Schuhen und – nicht ganz ernst gemeint – Begegnungen mit Kängurus in Utah. Zugleich gibt er Einblicke in die extremen Bedingungen des Rennens: Sand in der Kleidung, in der Lunge und sogar im Proteinshake. Die Bilder und Videos, die er teilt, zeigen ihn und sein Team bei der auszehrenden Herausforderung ebenso wie beim kurzen Durchatmen im Wohnwagen.

Sportenthusiast Uwe, der sich normalerweise durch seine sportlichen Herausforderungen im Fitness- und Kampfsportbereich auszeichnet, geht in Amerika mal wieder an seine Grenzen. Beim RAAM, einem der härtesten Langstreckenrennen der Welt, treten Uwe und sein Team an, um im ständigen Wechsel von der West- zur Ostküste der USA zu fahren. Mit dabei sind unter anderem die bekannten Abenteurer Sascha Huber (32) und Fritz Meinecke (36). Mit dabei ist auch Ann-Kathrin Bendixen, die als Teil des Teams eine wichtige Stütze zu sein scheint.

Instagram / flyinguwe Flying Uwe genießt den Wettbewerb beim RAAM

Instagram / flyinguwe Flying Uwe vor Start beim RAAM

Instagram / flyinguwe Ann-Kathrin Bendixen und Flying Uwe beim RAAM