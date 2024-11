Weihnachtsfilm half Romeo Miller durch schwere Zeit

Romeo Miller (35) hat offenbart, dass ihm die Arbeit am neuen Lifetime-Weihnachtsfilm "We Three Kings" geholfen habe, den Verlust seiner Schwester Tytyana zu bewältigen. Tytyana war im Mai 2022 im Alter von 29 Jahren nach einem langen Kampf gegen Drogenabhängigkeit und psychische Probleme verstorben. Bei der Veranstaltung "It's a Wonderful Lifetime" in Los Angeles erzählte der Musiker gegenüber Us Weekly, wie der Film ihn bei seinem persönlichen Heilungsprozess unterstützt habe.

"Dieser Film ist – ohne zu viel zu verraten – anders als jeder andere Weihnachtsfilm", sagte Romeo. "Die Geschichte ist wirklich tiefgründig und behandelt das Thema Trauer." Die Arbeit an "We Three Kings" habe ihm noch einmal verdeutlicht, dass jedes Familienmitglied einen ganz eigenen Umgang mit Trauer habe und es oft schwierig sei, Gespräche darüber zu führen. "Ich denke, dieser Film wird ein großartiger Leitfaden für Familien sein. Er unterhält und bietet gleichzeitig Familientherapie", fügte er hinzu. Der Film erzählt die Geschichte der drei King-Schwestern, die zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Mutter an Weihnachten nach Hause zurückkehren.

Neben seiner Schauspielkarriere ist Romeo Miller stolzer Vater von zwei Töchtern, die er mit seiner Verlobten Drew Sangster bekommen hat: River Rose und Winter Snoh. Für die Feiertage plant er, mit seinen Töchtern einkaufen zu gehen, den Weihnachtsbaum auszusuchen, Kekse zu backen und Weihnachtsfilme zu schauen. Zusätzlich zu "We Three Kings" wird Romeo auch im BET-Weihnachtsfilm "Brewster's Millions: Christmas" an der Seite von China Anne McClain zu sehen sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo Miller bei der "The Perfect Find"-Premiere 2023 in Miami

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo Miller bei der "Eternals"-Premiere 2021 in Los Angeles

Anzeige Anzeige