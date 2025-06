Nikola Glumac spielt erneut für Kim Virginia "Taxifahrer"

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) meiden sich nach ihrer Trennung – aber nicht komplett. Nachdem der Reality-TV-Star seine schwangere Ex-Partnerin vor wenigen Tagen schon einmal zu einer Wohnungsbesichtigung gefahren hatte, drehte er nur wenige Tage später wieder den Zündschlüssel für sie um. "Werde heute wieder Kimis Taxifahrer spielen", erklärte Nikola in einer Instagram-Story. Kim benötigte offenbar ein weiteres Mal seine Unterstützung. Ein Taxi dürfte ihr wohl auch dieses Mal wieder zu teuer gewesen sein – doch das ist kein Problem für Nikola.

Nikola betonte in seiner Story, dass seine Hilfsbereitschaft keinen Hintergedanken habe: "Ich helfe, weil ich helfen möchte und nicht, weil ich eine Gegenleistung verlange." Zudem adressierte er die Kritik, dass Kim ihn nur ausnutzen würde, die von vielen Seiten geäußert wurde: "Frauen unterstützen ist nicht für Jederman(n) was." Trotz der Trennung sei Kim Nikola nämlich immer noch sehr wichtig. "Ich habe ihr von mir aus meine Hilfe und Unterstützung angeboten. Außerdem ist sie nicht irgendeine Person, sie bedeutet mir nach wie vor sehr viel", stellte der Ex von Gloria Glumac (32) bereits vor wenigen Tagen klar.

Vor wenigen Wochen gab Kim bekannt, nicht länger mit Nikola verlobt zu sein. So habe er sie während einer Situation mit Gewalt im Stich gelassen – woraufhin Kim einen Schlussstrich zog. Vergangene Woche bestätigte der Serbe schließlich die Trennung ganz offiziell. "Ja, natürlich. Nur weil ich von Kim getrennt bin, heißt das nicht, dass ich mich von meinem Management getrennt habe", erklärte er auf Social Media. Ein Liebes-Comeback soll für Kim ausgeschlossen sein – auch wenn beide wohl noch Gefühle füreinander hegen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung