Deshalb spricht Nikola Glumac nicht über sein und Kims Baby

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) teilen täglich Einblicke in ihr Privatleben. Über Details rund um ihren gemeinsamen Nachwuchs halten sich die Realitystars aber zurück. In einer Fragerunde auf Instagram erklärt der Influencer nun, warum. "Kim und ich haben vor circa einem halben Jahr fast alles gepostet und auch zu dem Thema", behauptet Nikola gegenüber seinen Fans und ergänzt: "Diesen Fehler mussten wir leider einsehen und haben uns seitdem sehr zurückgehalten. Hier und da gab es mal kleine Infos, aber ich finde, wir haben beide nicht viel über die Kleine gepostet und jetzt eben auch nicht."

Tatsächlich mussten die Promis unter Palmen-Bekanntheiten seit der Bekanntgabe ihrer Beziehung und Kims Schwangerschaft einiges an Hass einstecken. Nicht nur zahlreiche Nutzer auf diversen Onlineportalen, sondern auch Kollegen aus der Reality-TV-Branche bezeichnen die Liebe der beiden als PR-Aktion und Fake und bezweifeln sogar, dass Kim wirklich schwanger ist. Zwar wehrte sich die Mama in spe unter anderem mit einem Satirevideo gegen ihre Hater, dennoch ebbte der Hass noch immer nicht ab.

Mittlerweile sind Kim und Nikola getrennt. Den Grund dafür verrieten die Medienpersönlichkeiten bisher jedoch nicht. Als der werdende Vater kürzlich ein Videostatement veröffentlichte, in dem er über seine Gefühle für seine Ex sprach und die Zukunft, die er sich noch immer mit ihr wünscht, gab es erneut einen Shitstorm: Der 29-Jährige erwähnte eine Hochzeit, ein gemeinsames Leben in Dubai und Co., erwähnte jedoch ihre gemeinsame Tochter mit keinem Wort.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac mit ihrem Ultraschallbild, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars