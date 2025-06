Diese zwei "Die Bachelors"-Girls bekommen direkt eine Rose

Eine neue Staffel von Die Bachelors ist zurück und bringt erneut frischen Wind in die Welt der Datingshows bei RTL. Dieses Mal gehen Felix Stein und Martin Braun auf die Suche nach ihrer Traumfrau. In der ersten Folge gibt es direkt eine Rosenzeremonie der besonderen Art: Jeder Rosenkavalier darf eine Lady wählen, die einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen konnte. Martin entscheidet sich für Lena, mit der er auch das allererste Kennenlern-Date in Deutschland hatte. "Ich hatte das Gefühl, dass es schon so ein bisschen knistert zwischen uns", verrät er.

Auch Felix trifft eine Entscheidung und überreicht Aylin eine Rose. "Das war so ein kleines 'Ich finde dich gut, geh mal nicht zu Martin'", gesteht er grinsend. Dass sich der Singlemann ausgerechnet sie aussucht, macht das Bachelor-Girl superhappy. "Ich freue mich riesig, die erste Rose...", schwärmt sie glücklich. Die Meinungen der Zuschauer zu den beiden Männern könnten unterschiedlicher kaum sein, auch wenn beide allgemein als sympathisch eingeschätzt werden. Martin wird als reif und erwachsen beschrieben, während Felix mit seiner lockeren Art besonders bei einem jüngeren Publikum gut ankommt.

Dass es dieses Jahr zwei Bachelors statt nur einen gibt, ist bereits das zweite Mal in Folge. Dafür gibt es aber eine andere Neuheit: Die beiden Schnittblumenverteiler sind bereits Papas. Während Felix einen Sohn hat, ist Martin Vater von zwei Töchtern. Ex-Bachelor Sebastian Klaus wog gegenüber Promiflash ab, ob das Vor- oder Nachteile bei der Suche innerhalb des Formats haben wird. "Das kann in der Kennenlernphase sogar ein echter Pluspunkt sein", überlegte er, räumte jedoch auch ein: "Es kann aber natürlich einen Effekt auf die Frauen haben, da sie sich mit einer ungewissen Konstellation – mit einer Ex-Frau oder Ex-Freundin – zurechtfinden müssen."

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" im Jahr 2025

RTL / Annette Etges Lena, "Die Bachelores"-Teilnehmerin

RTL / Felix Stein Aylin, "Die Bachelors"-Kandidatin