Sarah Engels bezieht Stellung zu Schwangerschaftsgerüchten

Sarah Engels (31) muss sich rechtfertigen. In ihrer Instagram-Story geht die DSDS-Bekanntheit auf ein Gerücht ein, das sich in den vergangenen Tagen verbreitet hat: Sie soll wieder schwanger sein. "Nein, ich bin nicht schwanger, aber tatsächlich habe ich in den letzten zwei Tagen unendlich viele Nachrichten bekommen, dass ich schwanger aussehen würde und ob ich nicht schwanger sei", stellt Sarah nun klar. Dazu teilt sie ein Bild von sich im Bikini, auf dem sie ihren Bauch hält – es sei aber nur ein "Food Baby".

Weiter bittet Sarah ihre Follower, von solchen Fragen abzusehen, da diese für eine Frau auch sehr verletzend sein können. "Man weiß ja nie, was vielleicht dahintersteckt, ob sie vielleicht gerne schwanger werden möchte und enttäuscht darüber ist, es nicht zu sein, oder einfach ein paar Kilo zugenommen hat. Ich weiß, dass es von den meisten niemals böse gemeint ist und ihr euch für uns freuen würdet", schließt die Sängerin ab.

Sarah ist bereits Mama von zwei Kindern: Mit ihrem Ex Pietro Lombardi (31) hat sie den Sohn Alessio (8), dessen Sorgerecht sie sich teilen. Vor zwei Jahren bekam sie mit ihrem jetzigen Ehemann Julian Engels (31) dann die kleine Solea (2). In der Vergangenheit stellte Sarah bereits klar, dass ein weiteres Kind zu diesem Zeitpunkt nicht geplant sei.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem "Food Baby"

Instagram / sarellax3 Familie Engels an Weihnachten 2022

