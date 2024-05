Nach Abnehmspritze: Scott Disick auf dem Weg der Besserung!

Scott Disick (40) wollte nach seiner Gewichtszunahme vor wenigen Monaten wieder abnehmen, er nahm das bekannte Diabetesmittel und verlor rasant an Gewicht. Der TV-Star schockte die Öffentlichkeit mit seinem dürren Aussehen. Jetzt scheint es Scott wieder besser zu gehen! Auf Instagram teilt er einen neuen Schnappschuss mit seinen Fans: Der Ex-Partner von Kourtney Kardashian (45) liegt lässig auf einer Liege, hinter ihm das malerische Meer und Sonnenschein. Gestylt mit Sonnenbrille und einer schicken Uhr lässt er es sich gut gehen. "Faulenzen und leben [...]", schreibt der Dreifachpapa dazu.

Im März sorgte der 40-Jährige mit seinem dünnen Körperbau und eingefallenen Augen für riesige Besorgnis bei seinen Fans und Familie. Nach einem Autounfall im Jahr 2022 und einer folgenden Rückenverletzung nahm Scott zu. Er begann, mit der beliebten Abnehmspritze seine Pfunde loswerden zu wollen. "Scott war sein ganzes Leben lang unglaublich attraktiv und fit und es fällt ihm nicht leicht zu akzeptieren, dass das Alter ihn einholt", offenbarte ein Insider gegenüber OK!. Seine Ex-Partnerin Kourtney spielte eine entscheidende Rolle – nachdem sie ihre Bedenken über seinen Gesundheitszustand geäußert hatte, suchte der dreifache Vater sich professionelle Hilfe. Kourtney unterstützte Scott mit voller Energie, erzählte die Quelle: "Wenn er nicht angefangen hätte, sich Hilfe zu holen, wäre sie wahrscheinlich mit voller Kraft hingegangen, um ihm zu helfen."

Das Medikament ist durch viele bekannte Personen in die Öffentlichkeit geraten. Stars wie Robbie Williams (50), Sharon Osbourne (71) und Tori Spelling (51) nutzten Ozempic, um deutlich abzunehmen. Tori erklärte in ihrem Podcast "MisSPELLING", dass sie das Mittel ebenfalls nutzte: "Es ist eine andere Zeit, deshalb schäme ich mich nicht, das zu sagen. Ich konnte das Babygewicht anders nicht verlieren." In den USA ist es als verschreibungspflichtiges Medikament für bis zu 1.600 Euro pro Monat erhältlich. Ihnen wird ein schneller Gewichtsverlust versprochen, doch das kann schnell ungesund werden. In den USA gibt es bereits über 100 Tote.

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, 2015

Getty Images Scott Disick, Realitystar

