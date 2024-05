Julian Zietlow will ab sofort nur noch Sex mit Alina haben!

Für Julian Zietlow (39) scheint es ab sofort nur noch seine Frau Alina Schulte im Hoff (37) zu geben. In seiner Instagram-Story macht der Influencer nun eine Ansage: "Ich werde nur noch mit meiner Frau schlafen!" Dazu teilt er einen Kaffee-Emoji, über den er ein rotes Kreuz gelegt hat. Den Emoji wählt der Unternehmer nicht unbedacht: In der Vergangenheit benutzte er den Ausdruck "Kaffee trinken" als Synonym, um nach Sex-Dates zu suchen.

Am Donnerstag bestätigte Julian gegenüber Bild, dass er und Alina ihrer Ehe noch mal eine Chance geben wollen: "Wir lernen uns wieder als Partner zu sehen, die durch tiefe Gefühle verbunden sind. Es ist einfach Liebe. Wir reden jetzt mehr miteinander als je zuvor und sind ehrlich zueinander. Das ist unser Neuanfang." Zuvor waren die beiden anderthalb Jahre getrennt. Der Fitness-Influencer hatte seine Alina und die gemeinsamen Kinder verlassen, um ein neues Leben zu beginnen – Partys, Drogen und diverse Selbstfindungstrips inklusive. Das scheint nun jedoch Schnee von gestern zu sein. "Ich sehe meine Kinder und Alina jetzt anders und habe eine unfassbare Verbindung zu ihnen. [...] Ich habe realisiert, was ich aufs Spiel gesetzt habe. Es ist schrecklich, was ich ihr und ihrer Familie angetan habe", bereute Julian im Interview.

Die Follower sehen das Liebes-Comeback von Julian und Alina mit gespaltener Meinung. "Vater deiner Kinder hin oder her – wie kannst du so einen Typen wieder zurücknehmen?", kommentiert ein User auf Instagram, während ein anderer hingegen meint: "Leben und leben lassen. Die beiden werden schon wissen, was sie da tun!"

Instagram / alina_schulte_im_hoff Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff, Oktober 2022

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff mit Julian Zietlow, Februar 2022

