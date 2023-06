Testergebnis: Ist Julian Zietlows Kate etwa schwanger?

Ist sie etwa schwanger? Seit einigen Wochen sorgt Julian Zietlow mit zahlreichen Skandalen für Negativschlagzeilen. Immer wieder zeigt sich der ehemalige Fitness-Influencer mit skurrilen Videos im Netz, in denen er über seinen Drogenrausch oder Erfahrungen mit Psychedelika berichtet. Zuletzt suchten der Vater von zwei Kindern und seine Freundin Kate Kolosavskaia nach Freiwilligen für ein Sex-Date. Und jetzt ist Kate wohl schwanger!

In ihrer Instagram-Story postet die 25-Jährige nun ein Foto eines Dokuments aus einem medizinischen Labor. Dieses ist zwar auf Russisch, doch Kate übersetzt es für ihre Fans: "Das Testergebnis sagt: 'Schwangerschaft: Ja.'" Ihre Follower sind allerdings anderer Meinung! Ein User kommentiert ihren aktuellsten Beitrag: "Da steht nur, dass sie schon mal eine Schwangerschaft hatte: ja. Sie hat es (absichtlich) falsch übersetzt."

Erst vor wenigen Tagen teilte das Paar einen verstörenden Aufruf auf Social Media: "Wir wissen, hier nach Sex-Dates zu suchen, ist nicht erlaubt auf Instagram. Julian und ich suchen ein Mädchen, das mit uns in Dubai Kaffee trinken will. Also Mädels, wer will mit uns einen richtig heißen Kaffee trinken?" Durch die anstößigen Emojis wurde dabei allerdings deutlich, dass es sich dabei um eine öffentliche Suche nach einer Freiwilligen für einen Dreier handelte.

Instagram / julianzietlow Kate Kolosovskaia und Julian Zietlow im Mai 2023

Instagram / julianzietlow Kate Kolosovskaia, 2023

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Kate Kolosovskaia im Mai 2023

