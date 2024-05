Konzertabsage: Marius Müller-Westernhagen gibt Entwarnung

Marius Müller-Westernhagen (75) befindet sich eigentlich aktuell auf seiner "75Live"-Tour. Kürzlich musste der Sänger allerdings sein Konzert in Stuttgart absagen – und das nur einige Minuten vor Konzertbeginn. Grund dafür sollen gesundheitliche Probleme gewesen sein. Die Fans können aber wieder aufatmen! Auf Instagram gibt Marius nun Entwarnung: "Ich weiß nicht, was mir durch meine Vene geschickt wurde, aber nach elf Stunden Schlaf fühle ich mich wieder wie ich selbst und bin mehr als positiv gestimmt, dass ich am Freitag in Berlin wieder auf der Bühne stehen werde. [...] Es besteht kein Grund zur Sorge."

Bei den Stuttgarter Fans war die Enttäuschung natürlich riesig! Dafür hat der 75-Jährige vollstes Verständnis und schreibt weiter: "Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass das Konzert gestern nicht stattfinden konnte. Ich hatte mich so darauf gefreut und bedanke mich von ganzem Herzen für euer Verständnis." Er versuche, schnellstmöglich einen Ersatztermin zu finden. Dabei betont er, wie wichtig es sei, Künstler auf einer Tour unter ständiger ärztlicher Beobachtung zu haben.

Mit seinem Album "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz" gelang Marius 1978 sein musikalischer Durchbruch. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Produzenten und Bassisten Lothar Meid generierte der bekannte Musiker schließlich hohe Verkaufszahlen. Bis zum Ende des Jahres 2008 verkaufte sich das Album alleine über 1,5 Millionen Mal. Mittlerweile zählt Marius schon lange zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands.

Action Press / gbrci / Future Image Marius Müller-Westernhagen bei der Aufzeichnung der Radio Bremen Talkshow "3 nach 9" im Mai 2022

Getty Images Marius Müller-Westernhagen bei "Wetten Dass...?" 2005

