Marius Müller-Westernhagen musste erneut Konzerte absagen

Traurige Nachrichten für die Fans von Marius Müller-Westernhagen (75). Eigentlich steckt der Sänger aktuell mitten in seiner "75 Live"-Tour. Wie aus einem Statement auf Instagram hervorgeht, muss Marius nun zwei seiner anstehenden Auftritte aus gesundheitlichen Gründen absagen. In dem Beitrag heißt es: "Leider müssen die ausverkauften Konzerte von Marius Müller-Westernhagen im Sparkassenpark in Mönchengladbach und auf dem Coburger Schlossplatz aufgrund einer Infektion des Künstlers abgesagt werden."

Bis auf Weiteres sollen die Tickets ihre Gültigkeit behalten. Marius und sein Team wollen zunächst klären, ob die Konzerte nachgeholt werden können. Die Ticketinhaber haben jedoch laut dem Post auch die Möglichkeit, ihre Karten an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückzugeben. Die folgenden Shows des "Freiheit"-Interpreten sollen laut aktuellen Angaben wie geplant stattfinden. Weiter heißt es: "Künstler, Management und Veranstalter bedauern die Absage sehr und hoffen auf das Verständnis der Fans."

Das ist nicht das erste Mal, dass Marius ein Konzert seiner Tour wegen gesundheitlicher Beschwerden ausfallen lassen muss. Der 75-Jährige sah sich bereits im Mai dazu gezwungen, seine Show in Stuttgart zu canceln – und das nur wenige Minuten vor Konzertbeginn. Das verkündete Marius mit einem ähnlichen Statement ebenfalls auf seinem Social-Media-Kanal. "Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass das Konzert gestern nicht stattfinden konnte. Ich hatte mich so darauf gefreut und bedanke mich von ganzem Herzen für euer Verständnis", lauteten seine entschuldigenden Worte an seine Follower. Am darauffolgenden Tag konnte der gebürtige Düsseldorfer ganz zur Freude seiner Fans allerdings Entwarnung geben und seine Tour wie geplant fortsetzen.

Action Press / gbrci / Future Image Marius Müller-Westernhagen bei der Aufzeichnung der Radio Bremen Talkshow "3 nach 9" im Mai 2022

Getty Images Marius Müller-Westernhagen bei "Wetten Dass...?" 2005

