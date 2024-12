Marius Müller-Westernhagen steht ungern in Öffentlichkeit

Marius Müller-Westernhagen (75) prägte jahrelang die deutsche TV- und Musikwelt – und dabei steht der Musiker gar nicht so gern im Rampenlicht. Bei den GQ Men of the Year Awards in Berlin erklärte er gegenüber RTL, dass er sich auch durchaus in einem Job im Hintergrund sehen würde. "Ich wäre auch lieber Maler oder Schriftsteller gewesen, wo du im Hintergrund bleiben kannst", meinte der "Freiheit"-Interpret. Sein Job als Sänger und Schauspieler erfordere aber hin und wieder die von ihm ungeliebten Auftritte auf dem roten Teppich: "Aber ich muss natürlich meine Fresse ab und zu mal hinhalten, das gehört dazu."

Dennoch denkt der 75-Jährige längst nicht daran, seinen Beruf an den Nagel zu hängen. Für ihn geht es immer noch fleißig auf Tour. In diesem Jahr sorgte er im Rahmen seiner "75 Live"-Tournee für große Unterhaltung. Im Sommer bereitete Marius seinen Fans aber auch ein wenig Sorgen: Aus gesundheitlichen Gründen musste er nämlich mehrere Konzerte absagen. In einem Statement bei Instagram hieß es im August: "Leider müssen die ausverkauften Konzerte von Marius Müller-Westernhagen im Sparkassenpark in Mönchengladbach und auf dem Coburger Schlossplatz aufgrund einer Infektion des Künstlers abgesagt werden." Das war bereits das zweite Mal, dass es eine Absage gab.

Marius gehört seit den 1970ern zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern. Songs wie "Freiheit" oder "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz" sind bis heute Kult. Auch vor die Kamera zog es ihn als Schauspieler immer mal wieder. In erster Linie blieb er aber Sänger und scheint früher auch das Leben eines Rockstars geführt zu haben. 2022 gab der gebürtige Düsseldorfer einen kleinen Einblick in dieses wilde Leben: "Ich war immer sehr untreu in Beziehungen. Aber nicht, wenn ich mit jemandem verheiratet bin", stellte Marius zu Gast bei "Inas Nacht" klar. 2017 gab er seiner Partnerin Lindiwe Suttle das Jawort.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Müller-Westernhagen in der Sendung "2022! Menschen, Bilder, Emotionen"

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindiwe Suttle und Marius Müller-Westernhagen beim DFB-Pokal-Finale in Berlin, Mai 2022

Anzeige Anzeige