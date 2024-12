So lange will Marius Müller-Westernhagen noch Musik machen

Marius Müller-Westernhagen (76) gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musiker. Er ist mittlerweile seit rund 50 Jahren im Musikgeschäft und begeisterte seine Fans im Laufe der Zeit mit Liedern wie "Freiheit" und "Wieder hier". Aber wird sich der Schlagerstar womöglich bald von der Bühne verabschieden? Das verrät er jetzt gegenüber Bild. "Ich werde es nicht wie Keith Richards machen. Wenn der mal tot ist, spielen die Finger wohl weiter. Ich bin dankbar für jeden wahren Freund, der im richtigen Moment ehrlich sagt: 'Komm, ist gut jetzt'", offenbart Marius.

Das Rolling Stones-Mitglied ist mittlerweile 80 Jahre alt, zeigt sich aber weiterhin ziemlich aktiv, was die Musik angeht. Auch Marius begab sich in diesem Jahr auf seine "75 Live"-Tour – hatte währenddessen aber immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu tun. Diese sorgten dafür, dass es ihm mehrmals nicht möglich war, aufzutreten. "Leider müssen die ausverkauften Konzerte von Marius Müller-Westernhagen im Sparkassenpark in Mönchengladbach und auf dem Coburger Schlossplatz aufgrund einer Infektion des Künstlers abgesagt werden", lautete das Statement auf Instagram.

In den vergangenen 50 Jahren prägte der 76-Jährige die deutsche TV- und Musikwelt. Im Januar 1975 erschien seine Debütplatte "Das erste Mal", die im kommenden Monat ein großes Jubiläum feiert und ihm die Türen zum Rampenlicht öffnete. Wie Marius aber kürzlich gegenüber RTL verriet, fühlt er sich darin gar nicht mal so wohl. "Ich wäre auch lieber Maler oder Schriftsteller gewesen, wo du im Hintergrund bleiben kannst", gestand der Rocker. Er führte aber weiter aus, durch seine Jobwahl eben dazu gezwungen zu sein, manchmal auf dem roten Teppich zu erscheinen: "Ich muss natürlich meine Fresse ab und zu mal hinhalten, das gehört dazu."

Getty Images Marius Müller-Westernhagen im Dezember 2022

Getty Images Marius Müller-Westernhagen, deutsche Rockikone

