Marius Müller-Westernhagen möchte unbedingt noch Opa werden

Marius Müller-Westernhagen (73) sehnt sich nach Enkeln! Seit rund 60 Jahren steht der in Düsseldorf geborene Sänger nun schon auf der Bühne und begeistert das Publikum. Doch nicht nur im Musikbusiness, sondern auch in seinem Privatleben ist er sehr erfolgreich. So ist er seit 2017 mit seiner Liebsten Lindiwe Suttle glücklich. Aus einer früheren Beziehung mit Polly Eltes hat der Rocker zudem eine erwachsene Tochter: Sarah, genannt Mimi. Jetzt verriet Marius, dass er gerne Opa werden würde.

In der Auftaktsendung der neuen Staffel von "Inas Nacht", die am vergangenen Donnerstag ausgestrahlt wurde, war auch der 73-Jährige zu Gast. Dort sprach er ganz offen über sein Familienleben und den Wunsch, bald ein Enkelkind zu bekommen. "Ich wäre gerne Opa. Ich versuche meine Tochter zu treiben", begann Marius zu erzählen. Immerhin sei Mimi mittlerweile Mitte dreißig und er in einem Alter, in dem "du wirklich anfängst, Kinder zu begreifen und wahnsinnig zu lieben". "Ich habe eine Nichte, die Tochter von Lindiwes Schwester. Und ich liebe dieses Kind abgöttisch", versicherte der "Weil ich dich liebe"-Interpret im Anschluss.

Während des Gesprächs mit Ina Müller (57) schwärmte er dann außerdem noch von seiner Ehefrau. Marius gestand jedoch auch, dass er es lange Zeit nicht so ernst mit der Treue gehalten habe. "Ich war immer sehr untreu in Beziehungen. Aber nicht, wenn ich jemanden geheiratet habe", versicherte der Musiker.

Anzeige

Krug/Getty/Pool/action press Sarah und Marius Müller-Westernhagen im Dezember 2016

Anzeige

Instagram / mmwesternhagen Mimi und Marius Müller-Westernhagen

Anzeige

Getty Images Lindiwe Suttle und Marius Müller-Westernhagen bei den GQ Men Of The Year Awards 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de