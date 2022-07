Marius Müller-Westernhagen nahm es mit der Treue nicht genau

Marius Müller-Westernhagen hat sich offenbar ordentlich ausgetobt! Die deutsche Rock-Legende ist inzwischen 73 Jahre alt und hat in all der Zeit einiges erlebt. Unter anderem führte ihn sein Weg gleich zwei Mal vor den Traualtar: Mit seiner ersten Gattin Romney war der Musiker sogar 25 Jahre verheiratet. 2017 sagte er dann noch mal Ja – zu der 30 Jahre jüngeren afrikanischen Sängerin Lindiwe Suttle. Doch in seinem Liebesleben ging es recht turbulent zu – und die Treue kam dabei oft zu kurz!

Zu Gast bei "Inas Nacht" plauderte der 73-Jährige mit Ina Müller (57) über sein bewegtes Leben. Dabei räumte er ein: "Ich war immer sehr untreu in Beziehungen. Aber nicht, wenn ich jemanden geheiratet habe." Sobald er den Bund der Ehe eingegangen ist, verfolgt der Vater einer Tochter strikte Prinzipien und bleibt fremden Betten offenbar fern. "Das ist für mich ein Commitment", betonte Müller-Westernhagen.

Inzwischen lebt der Sänger ein zurückgezogenes Leben und sehnt sich sogar danach, Großvater zu werden. "Ich bin jetzt in dem Alter, wo du wirklich anfängst, Kinder zu begreifen und wahnsinnig zu lieben", erklärte er. Aus diesem Grund versuche der gebürtige Düsseldorfer seine Tochter Mimi von Nachwuchs zu überzeugen.

Anzeige

Getty Images Lindiwe Suttle und Marius Müller-Westernhagen bei den GQ Men Of The Year Awards 2021 in Berlin

Anzeige

Getty Images Lindiwe Suttle und Marius Müller-Westernhagen beim DFB-Pokal-Finale in Berlin, Mai 2022

Anzeige

Action Press / gbrci / Future Image Marius Müller-Westernhagen bei der Aufzeichnung der Radio Bremen Talkshow "3 nach 9" im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de