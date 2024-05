Tony Bauer als "Supertalent"-Juror? Fans würden es feiern!

Tony Bauer (28) als neuer Juror in der Das Supertalent-Jury? Die Promiflash-Leser würden das für eine ausgezeichnete Idee halten! In einer Umfrage [Stand: 24. Mai 2024, 15:30 Uhr] stimmten 662 Personen von insgesamt 888 Teilnehmenden dafür, dass sie sich sehr über den Let's Dance-Kandidaten als Juror freuen würden – das sind stolze 74,5 Prozent. Nur 226 Menschen und damit 25,5 Prozent können sich den Komiker nicht in der Talentshow vorstellen. Die Vorfreude auf den Comedystar wäre also groß!

Doch noch sollten sich Fans mit ihrer Freude in Zaum halten – Tony ist bislang nicht offiziell als neues Jurymitglied bestätigt. Bislang beruht die Information lediglich auf einer Angabe der Bild-Zeitung. Hier heißt es, dass der Comedian in der kommenden Staffel neben Dieter Bohlen (70), Bruce Darnell (66) und Ekaterina Leonova (37) Platz nehmen soll. Damit würde er Anna Ermakova (24), die "Let's Dance" im vergangenen Jahr gewann, ersetzen. Ob Tony wirklich bald auf fleißige Talentsuche gehen wird, steht also noch offen.

Tony tourte im Jahr 2024 mit seiner Comedyshow "Fallschirmspringer" durch verschiedene Städte. Einem breiten Publikum wurde er aber mit seiner diesjährigen Teilnahme an "Let's Dance" bekannt. Hier hatte er nicht nur jede Woche unterhaltsame Witze auf Lager – mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan fegte er Woche für Woche mit einer guten Leistung über das Parkett, womit er fleißig Punkte sammelte. Aus gesundheitlichen Gründen musste er die Show schließlich vorzeitig verlassen. Der Komiker leidet an dem Kurzdarmsyndrom, weshalb er auf eine Ernährung über einen Schlauch angewiesen ist.

Instagram / tonybauer.comedy Tony Bauer, Komiker

RTL / Willi Weber Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

