"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe ist Vater geworden!

Süße Neuigkeiten von Daniel Radcliffe (33)! Der Harry Potter-Star ist schon seit rund neun Jahren mit seiner Partnerin Erin Darke zusammen. Die beiden hatten sich am Set von "Kill Your Darlings – Junge Wilde " kennengelernt. Erst vor wenigen Wochen verkündete der Pressesprecher des Briten, dass die zwei ihr erstes Kind erwarten. Nun ist es endlich so weit: Daniel und Erins Baby ist da!

Paparazzi erwischten den 33-Jährigen und seine Partnerin nun in New York bei einem kleinen Spaziergang. Sie waren aber nicht nur zu zweit unterwegs: Daniel schob ganz stolz einen Kinderwagen vor sich her – die frischgebackene Mama spazierte leger neben ihm her! Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, wirkt die kleine Familie total entspannt und scheint die erste Zeit zu dritt sehr zu genießen.

Daniel scheint sich in seiner Rolle als Vater total wohlzufühlen. Einige Papa-Tipps soll er sogar von seinem Kollegen Rupert Grint (34) bekommen haben. "[Er] hat Daniel per FaceTime kontaktiert und ihm scherzhaft Tipps für werdende Väter gegeben. Sie planen sich zu treffen, wenn das Baby auf der Welt ist", hatte ein Insider zuvor US Magazine verraten.

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe im März 2022 in New York

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Getty Images Erin Darke im Oktober 2016 in New York

