Für neues Cover: Billie Eilish war sechs Stunden im Wasser!

Billie Eilish gibt für ihre Musik alles! Die 22-Jährige ist seit vielen Jahren in der Musikbranche erfolgreich. Für das Cover ihres neuen Albums nahm die Sängerin einiges auf sich, wie sie nun verrät. Auf dem Foto scheint die "Ocean Eyes"-Interpretin unter Wasser zu schweben – dafür musste sie so einiges auf sich nehmen. "Das [Bild] ist sehr real", erklärt sie zu Gast bei "The Late Night Show With Stephen Colbert" und ergänzt: "Das war am Tag nach den letzten Grammys. Ich bin um sieben Uhr morgens eingeschlafen, bin dann aufgewacht, habe mir meine Haare schwarz gefärbt... Und dann bin ich zu diesem zufälligen Ort in Santa Clarita gegangen. Da gibt es ein Becken, das war ungefähr drei Meter tief und ich habe meinen kleinen Arsch da reingeschwungen." Schnell erledigt war das Shooting allerdings nicht: "Ich war sechs Stunden da drin."

Für die Zeit im Wasser sei die Musikerin aber immerhin gut ausgestattet gewesen, wie sie weiter ausplaudert: Sie habe "eine lange Hose, eine riesige Pro-Club-Shorts, ein langärmeliges Thermohemd, ein Flanellhemd mit Knöpfen, eine Krawatte, Ringe und Armstulpen getragen". Trotzdem sei das Fotoshooting alles andere als angenehm gewesen: Um sicherzustellen, dass sie unter Wasser bleibt, hatte die "bad guy"-Sängerin nämlich ein Gewicht umgeschnallt. "Ich hatte keine Nasenstöpsel, also habe ich mich im Grunde sechs Stunden lang selbst gequält", witzelt sie.

Der ganze Aufwand lohnt sich aber offenbar: In diesem Jahr wird Billie mit ihrem neuen Album "Hit Me Hard And Soft" auf Welttournee gehen! Das kündigte sie kürzlich auf Instagram an. Schon in wenigen Monaten soll es losgehen: Der Auftakt der Konzerte findet in Kanada statt. Die deutschen Fans müssen allerdings etwas geduldiger sein: Nachdem die Musikerin das letzte Mal vor zwei Jahren in der Bundesrepublik aufgetreten ist, wird sie erst 2025 einen Halt in Deutschland machen.

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Was haltet ihr von Billies Aufwand für das neue Cover?



