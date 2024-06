"Ich hasse es": Läuft Billie Eilish vor Beziehungen davon?

Billie Eilish (22) hat offenbar große Schwierigkeiten in Sachen Liebe. In einem Gespräch mit ihrer Kollegin Lana Del Rey (38) im Rahmen eines Interviews mit ET wird die Sängerin gefragt, ob es gefährlich sei, sich in die "lovely"-Interpretin zu verlieben, oder ob es für sie selbst gefährlicher sei, sich zu verlieben. Auf die Frage kann Billie keine genaue Antwort geben, gesteht aber: "Ich denke, 50:50 ist wahrscheinlich richtig. Ich hasse buchstäblich, wer ich bin, wenn ich verliebt bin." Der Popstar habe keine Kontrolle, wenn sie verliebt sei. "Ich habe ein Machtproblem und ein Kontrollproblem, und ich mag es auch nicht, auf romantische Weise verletzlich zu sein", erklärt sie weiter.

Im weiteren Gespräch mutmaßt Lana, dass Billie vor Beziehungen davonlaufe. "Mit Sicherheit", stimmt ihr die 22-Jährige zu und fügt hinzu: "Und ich denke, wenn die Leute das hören, denken sie: 'Oh, alles, was du tust, ist Herzen zu brechen.' Sicher, aber das bedeutet nicht, dass die Leute völlig unschuldig sind. Es bedeutet, dass ich gesagt habe: 'Lass mich hier verschwinden.' Oder es bedeutet, dass manche Dinge einfach nicht in Ordnung waren." Die US-Amerikanerin gesteht, sie wisse überhaupt nicht, wie oft sie überhaupt schon verliebt gewesen sei. Stattdessen findet Billie, dass es verschiedene Versionen von Liebe gebe. "Ich glaube, dass man verliebt sein kann, ohne dass es tief ist", stellt sie fest.

Erst im Dezember vergangenen Jahres machte Billie eine Erfahrung, die sich wohl nicht positiv auf ihre generelle Einstellung zum Thema Liebe ausgewirkt hat. Im Podcast "Miss Me?" erzählte sie von einem "verrückten Ghosting-Erlebnis" durch einen ihr nicht unbekannten Mann. "Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte nur: 'Was für ein verdammt kleiner, erbärmlicher Mann'", gestand die Sängerin völlig entgeistert.

Getty Images Billie Eilish bei den SAG Awards 2024

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Sängerin

