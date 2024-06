Wegen EM: Olly Murs war am Vatertag nicht bei seiner Tochter

Am Sonntag feierten die Menschen in England Vatertag. Olly Murs (40) war im April zum ersten Mal Papa geworden, doch der gefragte Musiker konnte an dem Ehrentag nicht bei seiner kleinen Tochter sein. Auf Instagram erklärt der Popstar seiner Madi: "Tut mir leid, dass ich auf Tournee war und jetzt bei der Europameisterschaft bin, um das erste Spiel von England zu sehen. Ich melde mich wieder, wenn ich nach Hause komme." Außerdem verrät er, wie stolz er auf seinen Nachwuchs ist. "Du bist in jeder Hinsicht perfekt, mein kleiner Windelpupser. Ich kann nicht glauben, dass du schon neun Wochen alt bist", schwärmt der "Oh My Goodness"-Interpret.

Obwohl die Zeit ohne seine Tochter schmerzhaft sein mag, scheint der Brite die EM in vollen Zügen zu genießen. Am Sonntag schaute er sich gemeinsam mit seinem Kumpel Mark Wright (37) das Spiel der Engländer gegen Serbien an. Nach dem 1:0 für seine Mannschaft freute er sich im Netz: "Was für ein Tag. Ein Sieg für England!" Dazu postete er ein Foto aus dem Stadion in Gelsenkirchen, auf dem die beiden mit ihren Bierbechern für die Kamera posieren.

Schon kurz nach der Geburt von Madi war der Sänger auf Tournee gegangen. Gemeinsam mit Take That hatte er Konzerte in ganz Großbritannien gespielt. Dass er nicht für sein Baby da sein konnte, hatte ihn schon damals beschäftigt, wie ein Video, das Daily Mail vorliegt, zeigt. "Es war die verrückteste Zeit überhaupt. Denn einerseits habe ich dieses wunderschöne kleine Mädchen, meine Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Windeln und die schlaflosen Nächte. Und ich bin auf Tour mit Take That. Ich fühle mich schuldig", hatte er seinen Fans gebeichtet.

Instagram / ollymurs Olly Murs und Mark Wright bei der EM 2024

Getty Images Olly Murs, Sänger

