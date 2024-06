Geheimes Event: Billie Eilish gibt Fans in Berlin Interview!

Da staunten die Fans von Billie Eilish (22) in der deutschen Hauptstadt nicht schlecht! Für einen geheimen Auftritt am Donnerstagabend haben nur wenige Anhänger des Weltstars die heiß begehrten Tickets bekommen – über ein Gewinnspiel konnten sie Karten ergattern, um die Sängerin aus nächster Nähe zu erleben. Bei dem Event, das ihre Plattenfirma organisiert hat, gab es allerdings keine musikalische Einlage der Sängerin. Videos auf TikTok von ihrer Promo-Tour zeigen Billie lässig im Schneidersitz auf der Bühne sitzen. Ihre Fans hatten dabei die Chance, ihr Fragen zu stellen, die sie ausführlich beantwortete.

Berlin ist für Billie eine besondere Stadt, offenbarte sie in einem Video auf der Plattform. "Berlin ist eine der ersten Städte, in denen auf Tour gegangen bin." Schwärmend fügt sie hinzu: "Ich denke auch an die Show und die Zuschauer, wie toll sie hier sind. Nach all den Jahren sehe ich hier immer wieder dieselben Fans – und ich sehe, wie sie erwachsen werden." Doch die deutschen Fans müssen sich noch etwas gedulden, um die 22-Jährige live singen zu hören, denn ihr nächstes Konzert wird sie erst im Juni 2025 geben. Die Show ist allerdings bereits ausverkauft.

Dass die Fans der Sängerin viel bedeuten, zeigte sie vor wenigen Tagen in der französischen Hauptstadt. Ihre treuen Anhänger schenkten ihr ein Mega-Baguette, während sie in einem Sightseeingbus mitten in Paris saß. Die "Ocean Eyes"-Interpretin nahm das Geschenk freudestrahlend an und präsentierte anschließend der Menge stolz ihr ungewöhnliches Präsent.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Billie bei ihrem Auftritt nicht gesungen hat? Finde ich okay, sie hat ja trotzdem Zeit mit ihren Fans verbracht. Na ja, sie hätte schon ein paar Lieder performen können! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de