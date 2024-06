"Erbärmlich": Billie Eilish wurde von Bekanntem geghostet

Billie Eilish (22) ist einer der einflussreichsten Popstars der Welt. Jedoch scheint selbst der ganze Erfolg die Sängerin nicht vor weniger schönen Dating-Erfahrungen zu bewahren. Das verrät sie nun selbst in einem aktuellen Interview. "Ich hatte im Dezember ein verrücktes Ghosting-Erlebnis. Es war der Wahnsinn", verrät sie im Podcast "Miss Me?" und fügt hinzu, dass dieses sogar mit einem ihr seit Jahren bekannten Mann gewesen sein soll. "Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte nur: 'Was für ein verdammt kleiner, erbärmlicher Mann'", zeigt Billie sich bis heute fassungslos über die Aktion.

Wie sehr das Ganze noch immer an der "Ocean Eyes"-Interpretin zu nagen scheint, macht sie im weiteren Verlauf des Gesprächs mit Lily Allen (39) und Miquita Oliver (40) deutlich: "Es war buchstäblich unfassbar. Bis zum heutigen Tag hat er mir nie wieder eine SMS geschickt." Und damit noch lange nicht genug. Denn anstatt sich einfach nicht mehr bei der Musikerin zu melden, soll der an den Pranger gestellte Herr inzwischen sogar in einer neuen Beziehung sein. "Ich habe gesehen, dass er sich mit jemandem getroffen hat. Und ich dachte nur: 'Oh.' Ich wusste wirklich nicht, dass Leute so etwas tun", meint Billie dazu abschließend.

Obwohl das Ghosting nicht ganz spurlos an Billie vorbeigegangen zu sein scheint, soll die US-Amerikanerin aktuell gar nicht aktiv auf Partnersuche sein. Das verriet sie im Interview mit Rolling Stone vor wenigen Wochen. Nachdem sie zunächst scherzhaft "Ich habe vor, nie wieder jemanden zu daten" gemeint hatte, schlug sie anschließend dann doch noch überraschend ehrliche Töne an. "Das stimmt natürlich nicht. Aber Spaß beiseite: Ich sehe mich nicht in einer wirklich ernsten Beziehung mit jemandem, bis ich eine Person gefunden habe, mit der es sich wirklich richtig anfühlt", betonte die 22-Jährige damals.

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Getty Images Billie Eilish bei den SAG Awards 2024

Getty Images Billie Eilish bei den SAG Awards 2024

