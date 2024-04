Viermal in Deutschland: Billie Eilish geht auf Welttournee!

Billie Eilish (22) geht wieder auf Tour! Es sind bereits zwei Jahre vergangen, seit die Sängerin ein Konzert in Deutschland gegeben hat – zuletzt für ihr Album "Happier Than Ever". Nun kündigt Billie auf Instagram an, mit ihrem neuen Album "Hit Me Hard And Soft" auf Tour zu gehen. Die Konzerte sollen schon in diesem Jahr im September in Kanada beginnen – ihre deutschen Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden. Erst im kommenden Jahr wird die neunfache Grammy-Gewinnerin für vier Konzerte in die Bundesrepublik kommen: Am 2. Mai tritt sie in Hannover auf, am 9. Mai in Berlin, am 29. und 30. Mai in Köln. Ihre Welttournee endet dann in Irland im Juli 2025. Der Vorverkauf startet schon heute und läuft bis morgen, damit am Donnerstag der reguläre Ticketverkauf beginnen kann.

Ungewöhnlich ist, dass die Sängerin für ihr drittes Studioalbum noch keine Vorabsingles veröffentlicht hat. Billie kündigte das Album für den 17. Mai an, sodass die Fans keinen Vorgeschmack auf das bekommen, was sie bei den Konzerten erwartet. "Ich bin nervös und aufgeregt! Ich werde keine Singles veröffentlichen. Ich möchte euch alles auf einmal geben – Finneas und ich sind wirklich stolz auf das Album. Wir können es kaum erwarten, dass ihr es endlich hören könnt", schrieb der Superstar auf Instagram. Erst kürzlich veröffentlichte Billie die Tracklist mit zehn neuen Songs und gab somit einen ersten Einblick. "Es trifft euch sowohl textlich als auch klanglich hart und sanft, während es Genres verbiegt und Trends trotzt", erklärte sie über das Album. "Ich habe das Gefühl, dass dieses Album wirklich ich bin. Es ist keine Rolle, die ich spiele. Es fühlt sich an wie die Version von mir aus 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'. Es fühlt sich an wie meine Jugend und wie ich als Kind war", verriet sie in einem Interview mit Rolling Stone.

Im selben Gespräch plauderte Billie aus, dass es in dem Song "Lunch" um ihre sexuelle Vorliebe geht. Im vergangenen Jahr wurde die Künstlerin auf einem roten Teppich ungeplant geoutet. Sie hatte damals bestätigt, bisexuell zu sein, wollte jedoch nie, dass es zur Sprache kommt. "Danke, Variety, für meinen Preis und dafür, dass ihr mich um elf Uhr morgens auf einem roten Teppich geoutet habt, anstatt über etwas anderes Wichtiges zu reden. Ich mag Jungs und Mädchen, lasst mich damit bitte in Ruhe, wen interessiert das schon", postete sie verärgert.

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish bei den Oscars 2024

Getty Images Billie Eilish, 2022

