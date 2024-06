Feind des Ex: Bandelt Chiara Ferragni mit diesem Rapper an?

Vor circa zwei Monaten wurde bekannt, dass sich Chiara Ferragni (37) und Fedez (34) nach sechs Jahren Ehe getrennt haben. Nun werden Gerüchte laut, dass die Bloggerin mit einem neuen Mann anbandelt – und dabei soll es sich um keinen Geringeren als den Feind ihres Ex-Manns, den Musiker Tony Effe, handeln! Die italienische Zeitung Chi veröffentlicht Fotos, die die beiden bei einem gemeinsamen Abendessen in Mailand zeigen. Chiara und Tony sind darauf jedoch nicht alleine unterwegs, sondern in Begleitung einer Gruppe von Freunden.

Schon zuvor hatten Fans im Netz vermutet, dass sich zwischen der Italienerin und dem Rapper etwas anbahnt, wie Deejay berichtet. Es sei auffällig gewesen, dass die beiden die Fotos des jeweils anderen likten und Chiara einige von Tonys Songs in ihren Beiträgen verwendete. Zudem habe sie in einem ihrer Videos ein gestreiftes Sweatshirt getragen – ein Kleidungsstück, das einem des 33-Jährigen wohl sehr ähnlich sehen soll. Und auch ein Post von Tonys Ex-Freundin Taylor Mega soll die Spekulationen angeheizt haben. Diese habe einen Satz gepostet, den Follower direkt als Anspielung auf Chiara sahen: "Fühl dich lächerlich", schrieb sie auf einem schwarzen Hintergrund.

Sollte sich tatsächlich eine Romanze zwischen Chiara und Tony entwickeln, könnte dies wohl für einen Konflikt mit ihrem Ex sorgen. Wie unter anderem Elle berichtet, seien Fedez und das ehemalige Dark-Polo-Gang-Mitglied eigentlich befreundet gewesen, doch eine gescheiterte Zusammenarbeit habe für einen Streit gesorgt, den die beiden Musiker in den sozialen Medien austrugen. Ob Chiara vielleicht auch etwas mit der Auseinandersetzung von Fedez und Tony zu tun hat? Dabei soll der Vater ihrer zwei Kinder bereits Augen für eine andere haben. Bei einem Formel-1-Rennen in Monte-Carlo wurde der 34-Jährige Hand in Hand mit einer zunächst unbekannten Frau gesichtet. Laut L'Unione Sarda soll es sich dabei aber um das französische Model Garance Authié handeln.

Anzeige Anzeige

Instagram / tonyeffebaby777 Tony Effe, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Fedez im November 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sich zwischen Chiara und Tony etwas anbahnt? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, wahrscheinlich sind sie nur befreundet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de