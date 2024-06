Skurril? Billie Eilish bekommt XXL-Baguette von Pariser Fan

Billie Eilish (22) ist einer der größten Popstars der Welt. Mit ihrer Musik begeistert die US-Amerikanerin Millionen von Fans weltweit. Natürlich ließen es sich ihre treuen Anhänger da zuletzt auf ihrer Promo-Tour in Paris nicht nehmen, die Sängerin gebührend zu empfangen. Während einer Sightseeing-Fahrt auf einem Doppeldeckerbus bekommt sie ein wahrlich skurriles Geschenk. Einige Bilder zeigen, wie Billie ein Mega-Baguette angereicht bekommt. Statt dieses jedoch höflich abzulehnen, beugt sich die "Ocean Eyes"-Interpretin freudestrahlend nach vorne, nur um anschließend der Menge stolz ihr eher ungewöhnliches Präsent zu präsentieren.

Bei ihrem jüngsten Ausflug in die französische Hauptstadt beweist die 22-Jährige jedoch nicht nur Humor, sondern stellt zudem mal wieder ihren ausgefallenen Sinn für Mode unter Beweis. Vor dem Studio des NRJ Radios in Paris zeigt sie sich der wartenden Menge in einem übergroßen Blazer. Zu dem stylischen Teil kombiniert sie auffällige, blaue Shorts und ein schlichtes Shirt mit Grafik-Print. Abgerundet wird Billies Outfit zuletzt noch mit einer Mütze, die sie verkehrt herum trägt, sowie einer Brille und schwarzen Turnschuhen.

Zuletzt sorgte die neunfache Grammy-Gewinnerin vor allem mit der Ankündigung ihrer bevorstehenden Tour für Aufsehen. Denn für diese wird sie bereits im kommenden September auf die Bühne zurückkehren. Wie Billie vor einigen Wochen auf Instagram bekannt gab, startet das musikalische Spektakel in Kanada. Und auch die Fans in Deutschland werden mal wieder nicht leer ausgehen – so wird die Sängerin für gleich vier Konzerte in der Bundesrepublik haltmachen. Während sie am 2. Mai in Hannover und am 9. Mai in Berlin auftreten wird, darf sich Köln sogar über zwei Shows des Megastars am 29. und 30. Mai freuen.

MEGA Billie Eilish, 2024

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Was haltet ihr von dem Geschenk für Billie? Ich finde es etwas zu skurril... Ich finde es superlustig! Ergebnis anzeigen



