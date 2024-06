Andreas Gabaliers Familientragödie begleitet ihn bis heute

Andreas Gabalier (39) musste in seinem Leben schon viel mitmachen: 2006 hatte sein Vater Wilhelm Suizid begangen. Seine jüngere Schwester, die zum Zeitpunkt des Geschehens gerade einmal 17 Jahre alt war, konnte den Verlust nicht verkraften und beging zwei Jahre später ebenfalls Suizid. Wie geht man mit solchen schlimmen Schicksalsschlägen um? "Als es passierte, hatte ich es lange Zeit nicht wirklich realisiert. Ich hoffte jeden Tag, wieder aufzuwachen aus diesem Traum. Dem war aber nicht so", erklärt der Schlagersänger im Bild-Interview.

Im Gespräch mit dem Blatt berichtet Andreas, dass vor allem der Tod seiner Schwester Elisabeth sehr schwer zu verkraften war: "Der Tod meiner kleinen Schwester, Papas Prinzessin, zwei Jahre nach seinem Suizid war noch viel schlimmer. Dass sie mit dem Verlust unseres Vaters nicht klargekommen ist und ihm deshalb auf dieselbe Art folgte, war schrecklich. Ich war wütend auf meinen Vater, machte ihm Vorwürfe. Vielleicht war es genau diese Wut, die mich irgendwann wieder stark gemacht hat." Die Musik hilft ihm jedoch, den Verlust der zwei Familienmitglieder zu verarbeiten: "Jedes Lied, das ich schreibe, ist für mich wie eine Therapie. Professionelle Hilfe habe ich nie in Anspruch genommen. Ich rede mit meiner Familie, mit meinen Freunden und ich singe."

Die Musik, die ihm in schwierigen Zeiten Kraft gibt, machte der Österreicher zu seinem Beruf. 2009 hatte er sein Debütalbum "Da komm ich her" veröffentlicht, das in seiner Heimat Fünffach-Platin holte. In Deutschland wurde er vor allem durch seinen Auftritt in der "Carmen Nebel Show" bekannt. Den Song "Amoi seg' ma uns wieder" widmete der Volks-Rock'n'Roller seinem verstorbenen Vater und seiner verstorbenen Schwester.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Andreas Gabalier, Sänger

Getty Images Andreas Gabalier bei Schlager des Sommers 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de