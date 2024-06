Diese Fragen verfolgen Christian Olivers Ex nach seinem Tod

Jessica Klepser traf Anfang des Jahres ein schwerer Schicksalsschlag. Ihr Ex-Mann Christian Oliver (✝51) und ihre beiden gemeinsamen Töchter Madita Maia und Annik Luna starben bei einem tragischen Flugzeugabsturz in der Karibik. Im Podcast "From Done to Dare" spricht sie nun mit ihrem engen Freund Arne Friedrich (45) über ihren schmerzlichen Verlust. "Wieso bin ich nicht mitgeflogen? Warum sitze ich jetzt hier?", lauten die Fragen, die sich im Kopf der Mutter immer wiederholen. Sie fügt hinzu: "Ich hätte mit in diesem Flieger sein sollen."

Zum Zeitpunkt des Unfalls war Jessica in ihrer Heimat Los Angeles, in der sie bleiben wollte, um zu arbeiten. Am Tag vor dem Unglück habe sie noch mit ihren Töchtern über FaceTime gesprochen. "Ich habe gesagt: 'Ich freue mich auf euch' und die Mädels halt auch. 'Mama, wir kommen nach Hause'", lässt sie ihr letztes Gespräch mit den beiden Revue passieren. Voller Schmerz erinnert sie sich an den Todestag ihrer Liebsten: "Es war ein Tag voller 'nie wieder' – ich werde nie wieder Musik hören können, ich werde nie wieder am Ozean sitzen können. Das hatten wir mit den Kindern oft gemacht, es war unser Happy Place. Und jetzt hat der Ozean meine Kinder getötet."

Trotz der Tragödie versucht Jessica, stark zu bleiben und hält an den gemeinsamen Erinnerungen fest. "Madita und Annik waren ja sehr eng, sie mochten sich so gerne, sie waren tolle Schwestern und sie sind jetzt mit ihrem Papa zusammen", teilt Jessica mit dem einstigen Fußballprofi. "Ich spüre die Mädchen noch, sie haben so viel Liebe dagelassen, das heilt mein Herz. Aber sie haben ein Stück meines Herzens mitgenommen. Die drei machen jetzt ihr Ding da oben und ich bin halt diejenige, die noch warten muss, bis ich dabei bin", erklärt die Ex-Frau des ehemaligen Alarm für Cobra 11-Stars ihre Gefühlslage.

Anlässlich des Vatertages zollte Jessica ihrem Ex-Partner auf Instagram Tribut. Sie postete ein Bild von Oliver und den beiden Mädchen in ihre Story und schrieb dazu: "Alles Gute zum Vatertag. Ich bin stolz, dass wir das mit dem Co-Parenting hingekriegt haben, während wir immer noch unsere größten Unterstützer waren! Ich weiß, du kümmerst dich um sie (gerade)."

