Paris und Tyson Fury wurden erst nach der Hochzeit intim!

Paris und Tyson Fury (35) plaudern intime Details über ihr Sexleben aus! Das Paar, das sich im Teenageralter kennengelernt und drei Jahre später geheiratet hat, teilt sein Leben inzwischen mit sieben Kindern. Wie unter anderem Mirror berichtet, verrät Paris aber nun, dass sie und der Profiboxer bis zu ihrer Hochzeit strikt in getrennten Betten geschlafen haben! "Wir haben erst nach der Hochzeit miteinander geschlafen", erklärte Paris. Das habe aber keine religiösen Gründe, sondern sei eine Tradition ihrer Familien gewesen. "Sogar nach unserer Verlobung schlief Tyson in einem Wohnwagen bei meinen Eltern, während ich im Haus schlief", erinnert Paris sich.

Tyson hielt sich jedoch nicht immer an solche Regeln und gab zu, dass er bedauert, vor der Ehe bereits Sex mit anderen Frauen gehabt zu haben. In einem Interview mit Boxing News gestand er: "Wenn ich das auslöschen könnte, wäre mein Leben praktisch perfekt." Für Schlagzeilen sorgte auch Tysons Aussage im Jahr 2015, als er behauptete, mit über 500 Frauen geschlafen zu haben. "Ich bereue all den Schmutz, den man mit Menschen tut. Es ist reiner Schmutz und Ekel," meinte er damals. Seitdem hat Tyson seinen Lebensstil geändert, trinkt nicht mehr und geht nicht mehr aus, um mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen.

In einem Interview mit Behind The Gloves sprach Tyson vor einiger Zeit auch schon über sein Sexleben mit Paris und nahm kein Blatt vor den Mund: "Ich mag Sex, viel Sex. Mindestens 60 bis 130 Minuten, das ist dann wie ein gutes Work-out." Der Profi-Sportler glaubt, dass der Matratzensport gut für ihn sei und seine Muskeln und Ausdauer verbessern würde.

Doch das Leben von Tyson und Paris Fury besteht nicht nur aus Schlagzeilen über ihr Liebesleben. Abseits des Rampenlichts haben sie in den letzten Monaten auch einen wichtigen Meilenstein in ihrer Familie erreicht: Sie sind nun stolze Eltern von sieben Kindern. Diese aufregende Neuigkeit verkündete das Paar nach der Geburt auf Instagram: Tyson postete ein rührendes Bild aus dem Krankenhaus. "Unser Junge ist der perfekte Zuwachs und wir platzen vor Liebe für ihn", schrieb er dazu.

Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury mit ihrem sechs Kindern

Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury

Instagram / tysonfury Paris und Tyson Fury mit ihrem Neugeborenen

