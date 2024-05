Prinz Harry suchte Kontakt: Wollte Kate nicht mit ihm reden?

Nachdem Prinz Harry (39) einen kurzen Trip nach Großbritannien gemacht hatte, soll er seine Schwägerin Prinzessin Kate (42) kontaktiert haben, um bei ihr Unterstützung für eine Versöhnung mit seinem Bruder William (41) zu finden. Ein Bekannter der zukünftigen Königin meint jedoch, dass das nicht stimmt, denn sie habe gar nicht mit ihm sprechen wollen. "Ein Zusammentreffen mit Harry ist das Letzte, was William und Catherine jetzt wollen oder brauchen. Es ist eine Fantasie", betont der angebliche Freund gegenüber The Daily Beast. Es gehe dabei gar nicht darum, dass man eine Entschuldigung hören wolle oder es etwas zu klären gebe, sondern darum, "die Familie zu schützen": "Kate erholt sich von ihrer Krebserkrankung, und sie vermeiden stressige Situationen."

Der Autor Tom Quinn behauptete zuvor, Harry habe aktiv versucht, mit der Frau seines Bruders zu sprechen – und Kate habe ihm sogar zugehört. "Sie ist verständnisvoll, unterstützt ihren Mann aber voll und ganz und hat, da sie mit ihren eigenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, nicht die Absicht, die Friedensstifterin zu spielen", so der Experte zu The Mirror. Dass Harry sich in nächster Zeit seiner Familie annähern wird, ist also eher unwahrscheinlich. In den kommenden Wochen steht allerdings der Sommerurlaub der Royals im schottischen Balmoral an und Fans hofften, der 39-Jährige nutze die Gelegenheit, sich ihnen kurz anzuschließen. William und Kates Bekannter sagt dazu: "Die Vorstellung, dass Harry und die Kinder diesen Sommer nach Balmoral kommen, ist Wunschdenken."

Als Kates Krebsdiagnose bekannt wurde, wurde viel vermutet, dass Harry die Situation nutzen würde, um die Beziehung zu seinem Bruder und seiner Schwägerin zu reparieren. Doch bisher tat sich leider nicht wirklich etwas in diese Richtung. Dabei soll Harry die Verbindung zu Kate vermissen. In einem anderen Gespräch erklärte Tom: "Er vermisst diese warme, unkomplizierte Beziehung sehr. Der Verlust von Kate war für Harry der zweite große Verlust nach dem Verlust seiner Mutter."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in Ascot, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Kate den Kontakt zu Harry meidet? Ja, das täte ihr sicher nicht gut. Nein, sie hatte ihn doch eigentlich immer gern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de