Brüste signiert: Wird Nicki Minaj ihren Tour-DJ feuern?

Mit ihrer Tour "Pink Friday 2 World" reist die US-amerikanische Rapperin Nicki Minaj (41) derzeit um die Welt. Immer mit an ihrer Seite ist dabei ihr persönlicher DJ: DJ Boof. Hinter den Kulissen scheint es nun jedoch ordentlich zu kriseln! Der Musiker veröffentlichte auf Social Media ein Foto, auf dem er die Brüste eines Fans signierte. "Ich bin wirklich berühmt", schrieb er dazu stolz. Doch Nicki zeigte sich von diesem Verhalten alles andere als begeistert! Ihre Reaktion auf X ließ nicht lange auf sich warten. "Ich verspreche, dass ich ihn feuere, wenn ich das noch einmal sehe", machte die "Barbie World"-Interpretin unmissverständlich deutlich.

Ob die Musiker ihren Streit für die kommenden Tourneetermine noch beilegen können? Die Tour der 41-Jährigen musste jedenfalls schon die ein oder andere Hürde bestehen. Vor wenigen Tagen musste die Rapperin ihr Konzert in London sogar komplett absagen! Der Grund: Zuvor war sie in Amsterdam verhaftet worden. Niederländische Beamte hatten Nicki verdächtigt, Drogen bei sich zu haben. Deshalb hatte sie einige Stunden in Polizeigewahrsam verbringen müssen, bevor sie laut Berichten von Bild gegen Zahlung einer Geldstrafe freigelassen wurde.

Nicki scheint öffentliche Auseinandersetzungen nicht zu scheuen. Im Gegenteil: Die Rapperin ist bekannt dafür, sich gern mal im Netz zu zoffen. Vor allem sie und ihre Rivalin Megan Thee Stallion (29) geraten immer wieder aneinander. Nach der Veröffentlichung von Megans Song "Hiss", den einige Fans als Diss-Track gegen Nicki interpretierten, entfachte ein Streit zwischen den Kolleginnen. Seither schießt besonders die "Starships"-Interpretin oft gegen die Rapperin.

Instagram / djboof DJ Boof, DJ von Nicki Minaj

Getty Images Megan Thee Stallion, 2024

