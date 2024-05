Nach Kyles Tod: Kellie Pickler hat Nashville-Villa verkauft

Kellie Pickler (37) hat wohl die nächste Hürde im Trauerprozess bewältigen können. Im Februar vergangenen Jahres machte eine traurige Nachricht die Runde: Der Ehemann des American Idol-Stars ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Die Todesursache war eine selbst zugefügte Schusswunde. Aus Unterlagen, die TMZ vorliegen, geht nun hervor, dass die Sängerin ihr Anwesen in Tennessee am 15. Mai für 2,3 Millionen Euro verkauft hat. Der mutmaßlich primäre Grund dafür: In dem Haus des einstigen Ehepaares entschied sich Kyle Jacobs am 17. Februar 2023 dazu, sein Leben zu beenden.

Das Haus der Country-Sängerin umfasst neben vier Schlafzimmern und fünf Badezimmern eine Fläche von knapp 450 Quadratmetern. Die Villa im Tudor-Stil, der in der Architektur die letzte Periode des gotischen Stils im Übergang zur Renaissance beschreibt, wurde bereits im November vergangenen Jahres für circa 2,7 Millionen Euro inseriert. Nach zwei weiteren Preissenkungen fand Kellie für ihr Zuhause in Nashville letztendlich auch einen Abnehmer.

Die Musikerin und ihr Ehemann hatten nicht nur ihre gemeinsame Liebe zueinander verbunden, sondern auch die große Leidenschaft zur Musik. Seit Januar 2011 waren Kellie und Kyle glücklich verheiratet, bis es zum tragischen Tod des Songwriters kam. In einem damaligen Statement der Notfallsanitäter hieß es gegenüber Variety: "Die örtliche Polizei erhielt am Freitag einen Notruf aus dem Haus [...]. Beamte und Mitarbeiter der Feuerwehr von Nashville reagierten und fanden Kyle Jacobs, der an einer offensichtlich selbst zugefügten Schusswunde in einem Schlafzimmer verstorben war." Im späteren Autopsiebericht wurde sein Tod dann als Suizid eingestuft.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kellie Pickler mit Kyle Jacobs, August 2016

Getty Images Kellie Pickler und Kyle Jacobs im Juni 2017



