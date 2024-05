Esther Schweins fürchtete um das Leben ihrer Tochter Mina!

Esther Schweins (54) musste schon so einige Schicksalsschläge in ihrem Leben verkraften. Einer, der der Schauspielerin noch bis heute in den Knochen steckt, spielte sich im Jahr 2010 ab. Esthers Tochter Mina erlitt im Alter von dreieinhalb Jahren einen "20 Minuten andauernden Fieberkrampf", wie sie im Interview mit Bunte preisgibt. Angekommen im Krankenhaus auf Mallorca hatte sich der Zustand des Kleinkindes dann immer weiter verschlimmert, doch die Ursache konnte durch die Mediziner vor Ort zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Nach Stunden des Bangens stand die Diagnose fest: Mina kämpfte gegen eine beginnende Blutvergiftung in Kombination mit einem multiresistenten Keim!

Esther und ihre heute 17-jährige Tochter sind dann noch mit dem Schrecken davongekommen, denn Mina konnte sich gänzlich von den Strapazen erholen. Was letztendlich zur Genesung ihrer Tochter geführt hatte, ist ungewiss: "Vor lauter Glück über die Genesung meiner Tochter habe ich darüber bis heute nie nachgedacht." Entweder das neu eingesetzte Antibiotikum, das dem Mädchen verabreicht wurde, bewirkte Wunder oder die Oregano-Kur, die die Theaterregisseurin selbst ansetzte, rettete ihr das Leben.

Nur sieben Jahre nach diesem Schock durchlebte Esther bereits den nächsten Schicksalsschlag: Im September 2017 musste sie sich für immer von ihrem langjährigen Lebensgefährten Lorenzo Mayol Quetlas verabschieden. Der Vater ihrer beiden Kinder verstarb an den Folgen seiner Darmkrebserkrankung. Neben der unendlichen Trauer ist Esther dankbar für die Zeit, die sie mit ihrem Partner und ihren gemeinsamen Kindern verbringen konnte. "Die Liebe bleibt für immer und wir fühlen uns darin gehalten, ummantelt und in ihr geboren", erklärte sie Jahre nach seinem Tod in einem Bunte-Interview.

Anzeige Anzeige

gbrci / Future Image Esther Schweins im Juli 2022 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Getty Images Esther Schweins

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Esther so offen über diese schlimme Erfahrung spricht? Ich finde es bewundernswert! Das beweist Mut und Stärke! Hmm, ich weiß nicht. Ich finde, das gehört nicht in die Öffentlichkeit... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de