Mirco Nontschew (†52) soll mit TV-Show Tribut gezollt werden

Er wird für immer unvergessen sein! Mirco Nontschew wurde nur 52 Jahre alt. Der Comedian wurde im Dezember 2021 tot in seiner Wohnung aufgefunden. Laut seines Managers ist Mirco an einer natürlichen Todesursache gestorben. Seit April ist der Komiker noch bei LOL: Last One Laughing zu sehen – das letzte Projekt des Berliners vor seinem plötzlichen Tod. Mit der Rückkehr der 90er-Jahre-Kultshow "RTL Samstag Nacht" soll Mirco nun Tribut gezollt werden

Mit der Samstagabend-Show feierte der Komiker damals seinen großen Durchbruch – genauso wie Esther Schweins (52). Mit Bild sprach sie jetzt über das Comeback der Sendung. "Unsere Reunion wird ein großes Abenteuer. Es ist für uns alle eine große Freude", erzählte sie aufgeregt. Können sich die Zuschauer auf alle Stars von damals freuen? "Ja, alle. Leider bis auf einen", ergänzte sie traurig. Doch das Show-Comeback wollen Mircos Kollegen nutzen: "Deswegen treffen wir uns. Es geht um ein Tribut, dass wir Mirco gegenüber zollen wollen."

Der Sender soll planen, "RTL Samstag Nacht" für eine große und einmalige Samstagabend-Gala zurückzuholen. Es ist zu erwarten, dass neben Esther ebenfalls Wigald Boning (55), Olli Dittrich (65), Stefan Jürgens und Tanja Schumann (59) mit von der Partie sein werden.

United Archives GmbH Mirco Nontschew und Esther Schweins mit der Comicfigur "Kleines Arschloch", 1997

RAMIREZ,WALTER Mirco Nontschew bei "RTL Nachtshow", 1995

Getty Images Esther Schweins, Juni 2022

