Crash in 90ern: Esther Schweins' Gesicht wurde rekonstruiert

Esther Schweins (54) erinnert sich an einen schweren Schicksalsschlag zurück. In den 1990er-Jahren hatte die Schauspielerin einen schweren Autounfall. Sie hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und krachte mit 140 Kilometer pro Stunde in die Leitplanke. In ihrem Buch "Unglaublich krank", das sie zusammen mit Prof. Martin Mücke geschrieben hat, blickt sie auf den Moment zurück, in dem sie Stunden später im Krankenhaus aufwachte. Ein Arzt habe sich damals über sie gebeugt und gesagt, dass sie froh sein könne, bei ihm zu sein. Seine Worte lauteten: "'Ich bin plastischer Chirurg. Wir kümmern uns um Ihr Gesicht und machen alles wieder schön. Sie sind schließlich Schauspielerin, Sie sollen ja wieder vor die Kamera können. Wir verpflanzen gerade ein bisschen Augenbraue.'"

Esther hatte sich bei dem Unfall schwer verletzt. In ihrem Buch schildert sie auch die Situation unmittelbar nach dem Aufprall: "Ich sitze auf der Autobahn, nahe der Leitplanke der linken Spur. Meine Lederhose ist zerfetzt. Meine Hände sind blutig, Blut auch in meinen Augen. Eine Blutlache vor mir auf dem Asphalt." Sie habe keine Vorstellung mehr von dem Ort oder dem Geschehen gehabt. "Plötzlich höre ich eine Stimme, die zu mir spricht. Ich merke, dass jemand hinter mir sitzt und mich hält. 'Mädchen, du bist geflogen! Mensch, Mädchen, du bist geflogen wie ein Engel!'", erinnert sich die 54-Jährige.

Erst vor wenigen Wochen berichtete die Moderatorin von einem weiteren schwerwiegenden Erlebnis. Ihre Tochter Mina hatte 2010 im Alter von dreieinhalb Jahren einen 20 Minuten andauernden Fieberkrampf. Im Interview mit Bunte gab sie preis, dass sich der Zustand der Kleinen im Krankenhaus immer weiter verschlechtert habe. Später kam heraus, dass sie eine beginnende Blutvergiftung in Kombination mit einem multiresistenten Keim hatte.

Esther Schweins im Februar 2024 in Berlin

Esther Schweins, Schauspielerin

