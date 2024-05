"Die Bachelors"-Nadia Gueli bestätigt Trennung von Freund!

Traurige Neuigkeiten von Nadia Gueli! Die Content Creatorin kämpfte in der vergangenen Die Bachelors-Staffel um das Herz von Dennis Gries. In der achten Folge endete jedoch ihr Rosenabenteuer und Nadia trat den Heimweg an. Nach der Show-Teilnahme fand sie ihr Liebesglück dann abseits der Kameras und kam wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen. Nun ist jedoch alles aus und vorbei, wie Nadia in ihrer Instagram-Story bestätigt: "Viele von euch haben es schon vermutet, mein Freund und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen."

Ihrem Ex-Partner sei sie dennoch dankbar für die gemeinsame Zeit. "Jetzt blicke ich nach vorne und freue mich auf das, was die Zukunft bereithält", zeigt sich das Realitysternchen optimistisch. Dennoch kündigt sie ihren Fans eine kleine Auszeit an: "Ich werde mich in den nächsten Tagen ein wenig zurückziehen, um zu heilen und neue Kraft zu schöpfen."

Wieso klappte es eigentlich nicht zwischen Nadia und Dennis? Im Promiflash-Interview nannte die einstige Rosenanwärterin mögliche Gründe: "Vielleicht weil er das Gefühl hatte, ich sei zu introvertiert oder er hatte nach dem Sangoma-Date den Eindruck, dass ich noch nicht über meine letzte Beziehung hinweg war."

Instagram / nadia.gueli Nadia Gueli mit ihrem neuen Freund

RTL Nadia Gueli und Dennis Gries bei "Die Bachelors"

