Vor Dreamdates: Diese zwei "Die Bachelors"-Ladys sind raus!

Für sie endet die Reise. Die aktuelle Folge des beliebten TV-Kuppelformats Die Bachelors sorgt auch in dieser Woche wieder für große Emotionen bei den Zuschauern. Bevor es für sie schon bald auf die begehrten Dreamdates geht, müssen sich Sebastian Klaus und Dennis Gries gegen jeweils eine Lady entscheiden. Doch welche beiden Frauen hat es diesmal getroffen? Sie müssen die Koffer packen!

Bevor sich die Junggesellen der bislang schwierigsten Entscheidung der Staffel stellen, hatten sie tatkräftige Unterstützung ihrer Familien bekommen. Doch scheinen diese die Wahl nicht besonders erleichtert zu haben. Nach einem regelrechten Gefühlschaos entscheidet sich Sebastian in der Nacht der Rosen letztlich gegen Berlinerin Freya – wobei diese das Ende ihrer Liebesreise schon kommen sah. "Ich bin schon mit einer Verunsicherung reingegangen. Deswegen finde ich es nur ehrlich und authentisch, dass er diese Entscheidung jetzt für sich getroffen hat", erklärt sie. Und auch Dennis' Herz schien eine Lady schlussendlich nicht erwärmt zu haben: Nadia. Der 26-Jährigen fällt der Abschied dabei alles andere als leicht: "Ja, natürlich ist man traurig – klar."

Für welche Frau sich die Bachelors am Ende entscheiden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Zuvor steht jedoch noch ein ganz besonderes Abenteuer an. "Die nächste Woche steht ganz im Zeichen von Dreamdates", verkündet Sebastian freudestrahlend den verbleibenden sechs Ladys. Und dafür tauschen die Rosenkavaliere und ihre Herzensdamen die südafrikanische Hauptstadt geradewegs gegen den Inselstaat Mauritius ein.

Anzeige

RTL Freya bei "Die Bachelors"

Anzeige

RTL Dennis Gries und Nadia bei "Die Bachelors"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de