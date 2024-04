Nach "Die Bachelors"-Teilnahme: Nadia Gueli ist vergeben!

Nadia Gueli ist wieder in festen Händen! Die 26-Jährige kämpfte in der vergangenen Staffel von Die Bachelors um das Herz von Dennis Gries. In der achten Folge musste sie die Show allerdings verlassen. Nun ist sie augenscheinlich wieder glücklich vergeben: Auf ihrem Instagram-Profil teilt Nadia schon seit einigen Tagen niedlichen Pärchen-Content mit ihrem Partner. Die beiden waren kürzlich zusammen im Urlaub und knutschten sich unter anderem am Strand liebevoll ab. Offenbar hat Nadia abseits der TV-Kameras ihr Liebesglück gefunden.

In einem Q&A auf ihrem Profil verrät die Wuppertalerin außerdem, dass sie ihren Freund schon länger kennt. In einer Folge von "Die Bachelors" vergoss sie ein paar Tränen, als die Erinnerungen an einen Ex hochkamen. Dabei handelte es sich um ihren derzeitigen Partner, wie sie in ihrer Story zu einem Clip mit ihm zugibt. Bereits vor ihrer Teilnahme an der Kuppelshow kannte Nadia ihn also schon.

Als Bachelor Dennis ihr keine Rose mehr gab, war Nadia zunächst enttäuscht, aber sie hatte eh Zweifel gehegt. Gegenüber Promiflash gab die Contentmanagerin danach zu: "Obwohl ich Offenheit schätze, bin ich unsicher, ob er nicht vielleicht etwas zu extrovertiert für mich gewesen wäre." Daher habe sie auch so gelassen reagiert.

Instagram / nadia.gueli Nadia Gueli mit ihrem neuen Freund

RTL Dennis Gries und Nadia bei "Die Bachelors"

Wie findet ihr es, dass Nadia ihren Freund schon vor der Show kannte?



