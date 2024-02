Spielchen à la "Fifty Shades of Grey" bei "Die Bachelors"?

Sie bringen das Eis zum Schmelzen! In der siebten Die Bachelors-Folge macht Rosenkavalier Dennis Gries dem Namen der Ausgabe "PS und Knoten" alle Ehre und gibt wie gewohnt Vollgas. Nach einem Gruppendate auf der Rennbahn befindet sich der Strahlemann am Abend bei seinem Einzeldate mit Kandidatin Nadia Gueli weiterhin im Flirtmodus und legt sogar noch eine Schippe drauf. Dennis entdeckt an Nadia ganz neue Seiten!

Bei einem romantischen Zusammentreffen möchte der TV-Charmeur herausfinden, ob es zwischen ihm und der Wuppertalerin mehr als nur körperliche Anziehung gibt. Arm in Arm sprechen die beiden Singles über ihre Zukunftspläne und kommen sich am Rande des Kaminfeuers näher. Als der hübschen Brünetten zu warm wird, ist der Womanizer sofort zur Stelle. Mit einem Eiswürfel kühlt er seine Auserwählte ab – ganz à la "Fifty Shades of Grey".

Auch bei anderen Gesprächen geht Dennis gerne auf Tuchfühlung und interessiert sich für die sexuellen Interessen der Ladys. "Was war der verrückteste Ort, an dem du jemals Sex hattest?", will er unter anderem in der aktuellen Folge von Teilnehmerin Lissy wissen.

RTL / Pervin Inan-Serttas Nadia Gueli, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL Nadia Gueli und Dennis Gries bei "Die Bachelors"

Instagram / dennis.gries Dennis Gries, der Bachelor 2023

