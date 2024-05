Süßer Support: Zendaya und Tom Holland verliebt bei Premiere

Tom Holland (27) feiert am Donnerstag sein Debüt auf der Theaterbühne des Duke of York Theatres in London. Dort spielt er den Romeo in der Neuauflage von "Romeo & Julia". Zur Premiere kommt natürlich auch seine Freundin Zendaya (27). Nach der ersten Aufführung werden die beiden dann sogar ganz vertraut und vor allem sehr verliebt erwischt. Bilder, die E Online vorliegen, zeigen das Schauspielerpaar Hand in Hand und bestens gelaunt beim Verlassen des Theaters. Auffällig ist dabei vor allem der Look der "Challengers"-Darstellerin: Passend zum Anlass trug sie ein schwarzes Kleid in einem Stil, der eine Mischung aus der viktorianischen Zeit und Gothic zu sein scheint.

Zendaya ist aber nicht das einzige prominente Gesicht, das an dem Abend im Publikum sitzt. Unter anderem ist Toms "Spider Man"-Kollege Arian Moayed mit dabei, ebenso wie sein bester Kumpel Harrison Osterfield. Aber auch Tom Hiddleston (43) lässt sich das Theaterstück nicht entgehen. Der "Loki"-Star erscheint zusammen mit seiner Partnerin Zawe Ashton. Für die beiden ist es ein seltener gemeinsamer Auftritt, aber dafür wirken sie umso verliebter. Händchen haltend strahlen sie auf dem roten Teppich für die Fotografen und werfen sich sogar verliebte Blicke zu. Es hat fast den Anschein, als seien vor allem Toms Kollegen aus dem Marvel-Universum zur Unterstützung gekommen.

Tom und Zendaya sind bekannt dafür, dass sie sich bei ihren Projekten regelmäßig unterstützen. Auch den neuen Film seiner Liebsten promotet der Brite begeistert. Auf Instagram postete er das Plakat zum Streifen "Challengers" und meinte: "Ich weiß, was ich dieses Wochenende machen werde!" Das zeugt von einer wirklich ernsten Beziehung. Immerhin sind Tom und Zendaya auch schon seit 2021 ein Paar – und mittlerweile kursieren bereits Gerüchte, dass bald die Hochzeitsglocken läuten.

Getty Images Tom Hiddleston und Zawe Ashton bei der Premiere von "Romeo & Julia", London 2024

Twitter / TracyBorman Zendaya und Tom Holland vor dem Hampton Court Palast

