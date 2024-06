"Ich bin queer": "Bridgerton"-Star Jessica Madsen outet sich

Gerade ist Pride Month, ein Gedenkmonat für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. Aus diesem Anlass spricht Jessica Madsen offen über ihre Sexualität. "Ich bin verliebt in eine Frau und stolz darauf", schreibt die Schauspielerin in einer neuen Fotoreihe auf Instagram. In einer aktuellen Story wehrt sich die Blondine im gleichen Atemzug gegen Kritiker: "Ich bin queer und interagiere im Juni nicht mit dir, wenn das nicht die Stimmung ist, die du mitbringst."

In der Kommentarspalte stößt die Ehrlichkeit der 32-Jährigen auf große Unterstützung. Besonders ihre Bridgerton-Co-Stars finden liebevolle Worte für Jessica. "Los, Babygirl! Liebe dich", schreibt unter anderem Joanna Bobin. Hannah Dodd schließt sich an und schreibt ebenfalls: "Liebe dich." Nicola Coughlan (37) und Jonathan Bailey (36) kommentieren zudem mehrere Herz-Emojis.

Im Jahr 2013 hatte Jessica in jeweils einer Episode der Fernsehserien "Breathless", "Playhouse Presents" und "Babylon" ihr Fernsehschauspieldebüt gegeben. Der internationale Durchbruch gelang ihr dann mit der beliebten Netflix-Serie "Bridgerton". Seit 2020 verkörpert die gebürtige Britin dort die Rolle der Cressida Cowper – eine junge Dame, die in der Gesellschaftssaison 1813 zusammen mit ihrer Mutter, Lady Cowper, debütiert.

Instagram / jess_mads Jessica Madsen im Juni 2024

Netflix / Colin Hutton Jessica Madsen und Luke Newton in "Bridgerton"

