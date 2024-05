Mit neuer Staffel: "Bridgerton" ist so beliebt wie noch nie

Die dritte Staffel Bridgerton ist noch nicht einmal vollständig erschienen, da steuert die Serie schon auf mehrere Rekorde zu. Wie Variety berichtet, erreichten die ersten vier Folgen der neuen Season auf der Streaming-Plattform Netflix etwa 45,1 Millionen Klicks. Damit sind diese Episoden die bisher erfolgreichsten des Formats. Das ist der beste Start einer Serie seit Juni 2023, als der Sender anfing, seine Formate nach den Aufrufen zu ranken. Doch das ist nicht alles: Das historische Drama scheint sich in der Netflix-Top-Ten eingenistet zu haben. Schon vor dem Erscheinen der neuen Folgen führte "Bridgerton" die Charts an – und weil noch weitere Teile folgen, bleibt das sicher auch noch eine Weile so.

Auch wenn die Hälfte von Staffel drei noch fehlt, scheint Netflix an "Bridgerton" festzuhalten. Nur wenige Stunden nach der Premiere gab Produzentin Jess Brownell im Podcast "Write On" einen Einblick in den aktuellen Stand und verriet, dass die nächste Season bereits in Arbeit sei. "Im Moment schreiben wir im Autorenzimmer für die vierte Staffel, und wir kommen gut voran", freute Jess sich. Und wenn die Fans genau hinschauen, sollen sie am Ende der aktuellen Staffel auch Verweise auf die kommende entdecken können, so die Autorin: "Es gibt ein paar Hinweise am Ende der neuen Staffel, die den Leuten eine Vorstellung davon geben, wohin wir in den nächsten Staffeln gehen werden, also können sie vielleicht darauf zurückgreifen."

"Bridgerton" basiert auf der gleichnamigen Romanreihe der Schriftstellerin Julia Quinn. Im Zentrum steht die Familie Bridgerton, die in der Londoner High Society des frühen 19. Jahrhunderts lebt und von Liebesgeschichten, alten Traditionen und vor allem jeder Menge Drama umgeben ist. Zum Cast gehören neben Phoebe Dynevor (29) und Nicola Coughlan (37) auch Regé-Jean Page (36) und Luke Newton. Entsprechend aufwendig sind das Setting und die Kostüme. In der neuen Staffel gab es sogar ein besonderes Kleid zu sehen: Darstellerin Florence Hunt (17) trug nämlich ein Kleid, das offenbar zu Teilen aus einem alten Look von Prinzessin Diana (✝36) bestand.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Bridgerton"-Produzentin Jess Brownell

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Bridgerton", 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die neuen "Bridgerton"-Folgen? Klasse, ich kann den zweiten Teil gar nicht erwarten. Hm, ich verstehe den Hype nicht so richtig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de