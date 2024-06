Im Wert von Millionen: Diese Stars versichern ihre Körper!

Ihre Körper sind für die Stars von Hollywood ihr Kapital. Daher ist es nicht unüblich, diese wertvollen Gliedmaßen mit der richtigen Versicherung zu schützen. Für die Dreharbeiten zu James Bond 007: Ein Quantum Trost versicherte Daniel Craig (56) seinen gesamten Körper für knapp 8,8 Millionen Euro. Der Grund: Viele der riskanten Actionsequenzen im Film wollte der Schauspieler ohne Stuntdouble drehen, wie The Guardian damals berichtete. Ein ähnlich pragmatisches Verhältnis zu ihrem Körper hat wohl Holly Madison (44) – die Ex-Freundin von Hugh Hefner (✝91) ließ ihre Brüste für eine knappe Million Euro absichern. "Wenn meinen Brüsten etwas zustoßen würde, wäre ich für ein paar Monate außer Gefecht gesetzt und würde wahrscheinlich eine Million verlieren", erklärte Holly 2011 gegenüber People und betonte: "Ich dachte, ich sichere lieber mein Vermögen ab... Sie sind im Moment mein wichtigster Geldbringer."

Bei David Beckham (49) sind es selbstverständlich die Beine, die er nicht missen will. 2006 ließ der einstige Real-Madrid-Star diese laut Just Jared für die stolze Summe von 129,5 Millionen Euro absichern. Doch ein berühmter Fußballkollege kann den Briten noch übertrumpfen! 2009 gab Real Madrid laut CNBC bekannt, die Beine von Cristiano Ronaldo (39) in Höhe von 133 Millionen Euro versichert zu haben. Und noch ein weiterer Star kann mit seinen Beinen punkten! In der "The Ellen DeGeneres Show" plauderte Heidi Klum (51) aus, dass ein Kunde ihre Beine für insgesamt 1,8 Millionen Euro versicherte – skurrilerweise allerdings zu unterschiedlichen Preisen! "Als ich jung war, bin ich in ein Glas gefallen und habe eine große Narbe", berichtete die Germany's Next Topmodel-Chefin und erklärte: "Das eine war teurer als das andere... Es ist schon seltsam, was manche Leute alles machen."

Keith Richards (80), der Gitarrist der Rolling Stones, blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück. Ohne seine Hände hätte das wohl nicht geklappt, deswegen sind sie dem Rockstar laut Just Jared rund 1,5 Millionen Euro wert. Ähnlich geht es Bruce Springsteen (74): Seine Stimme ist laut ABC News in Höhe von 5,5 Millionen Euro abgesichert. Und auch Mariah Carey (55) ließ ihre Stimme absichern – jedoch ließ sie sich das Unterfangen einiges kosten und schloss laut TMZ direkt eine Versicherung in Höhe von 32 Millionen Euro ab.

