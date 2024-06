Wegen Hirntumor: Kim Gloss musste am Kopf operiert werden

Besorgniserregende Neuigkeiten von Kim Gloss (31): Die DSDS-Bekanntheit hat einen Hirntumor. "Ihr Lieben, die letzte Zeit war es hier etwas still und dafür gibt es leider einen Grund", meldet sich die zweifache Mama in ihrer Instagram-Story zu Wort und erklärt: "Aufgrund eines Hirntumors musste ich am Kopf operiert werden. Ich habe die OP hinter mich gebracht und alles ist gut verlaufen." Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin betont, wie wichtig es nun für sie sei, sich zu schonen. "Ich melde mich ganz bald bei euch", versichert sie dennoch ihrer Community.

In der letzten Zeit hatte sich Kim verstärkt aus dem Netz zurückgezogen. Das blieb natürlich nicht unbemerkt, da die Fans der Sängerin normalerweise mit Updates aus ihrem Leben auf dem Laufenden gehalten werden. Die 31-Jährige versorgt ihre Community sonst regelmäßig mit Beauty-Tipps oder Fashioncontent – hin und wieder teilt sie auch Einblicke in ihr Familienleben.

Kim war durch ihre Teilnahme bei DSDS deutschlandweit bekannt geworden. Obwohl sie nur den vierten Platz erreichen konnte, ergatterte sie einen Plattenvertrag und veröffentlichte Songs wie "Keiner so wie wir" oder "Weltmeister werden". Bei ihrer Dschungelcamp-Teilnahme lernte sie Rocco Stark (38) kennen und die beiden wurden Eltern einer Tochter. 2013 trennten sich die beiden. Mittlerweile ist Kim mit dem Unternehmer Alexander Beliaikin verheiratet – mit ihm hat sie eine weitere Tochter.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihre Tochter im Februar 2024

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin mit Kim Gloss

