Charles will ihn rausschmeißen: Weigert Prinz Andrew sich?

Aktuell lebt Prinz Andrew (64) mit seiner Ex Sarah Ferguson (64) noch in der sogenannten Royal Lodge. Doch das könnte sich bald ändern, denn König Charles (75) droht seinem in Ungnade gefallenen Bruder angeblich mit der Zwangsräumung. Allerdings soll Andrew nicht allzu angetan davon sein. Wie eine Quelle gegenüber OK! erklärt, sei es durchaus möglich, dass er sich weigere auszuziehen. "Er wird nirgendwo hingehen. Er hat mit Sarah und den Krankheiten eine Verzögerung der Vollstreckung erwirkt und er wird hoffen, dass Charles nicht als rachsüchtig angesehen werden will, indem er ihn rausschmeißt", meint der Insider. Außerdem habe er einen langen Pachtvertrag für das Haus, der noch knapp über 50 Jahre laufen soll.

Für den möglichen Räumungsbefehl soll Charles aber auch einen guten Grund haben. Andrew vernachlässigte wohl die Instandhaltung der Royal Lodge. Berichten von Us Weekly zufolge müssen jährlich rund 465.000 Euro für Renovierungen in die Villa gesteckt werden. Da der zweitjüngste Sohn von Queen Elizabeth (✝96) aber finanziell schlechter dastehe als seine Familie, stehe das Geld nicht zur Verfügung. Das soll aber gar nicht der Wahrheit entsprechen, meint der Insider: "Es ist im perfekten Zustand, weil sie einen Löwenanteil des Verkaufs ihres vorherigen Hauses aufgegeben haben, um es von oben bis unten zu renovieren, sodass weder die öffentlichen noch die privaten Finanzen der königlichen Familie belastet werden."

2023 einigten Charles und Andrew sich wohl darauf, dass Andrew und Sarah in der Royal Lodge wohnen bleiben dürfen, wenn sie sich um die Finanzierung des Gebäudes kümmern. Dabei soll der Plan des Monarchen ursprünglich anders ausgesehen haben. Laut Daily Mail soll der 75-Jährige versucht haben, seinem Bruder Frogmore Cottage schmackhaft zu machen, die ursprüngliche Residenz des entfremdeten Paares Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Sollte Andrew sich nun tatsächlich weigern auszuziehen, müsse Charles seine Pläne gänzlich überdenken, meint der Insider.

