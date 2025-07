Ex-Gärtner enthüllt die wahre Leidenschaft von König Charles

Jack Stooks, ein ehemaliger Gärtner von König Charles III. (76), hat spannende Einblicke in den Alltag des Monarchen gegeben. Laut einem Bericht von OK! Magazine war Jack ganze 21 Jahre lang auf dem Landsitz Highgrove in Westengland tätig, bis er 2024 seine Tätigkeit dort beendete. Besonders prägnant blieben ihm die Montagmorgen mit Charles in Erinnerung, an denen dieser detailgenau anleitete: "Dies muss gemacht werden, das muss auch gemacht werden." Der König, im Jahr 2023 gekrönt, zeigte somit ein großes Engagement und offenbarte laut Jack seine bodenständige Seite.

König Charles ist bekannt für seine Liebe zur Natur und seinen Enthusiasmus für Gartenarbeit und ökologischen Landbau. Schon in den 80er-Jahren machte er Schlagzeilen, als er verriet, mit Pflanzen zu sprechen, um ihre Entwicklung zu fördern. Seine Mitarbeit und Präsenz im Garten von Highgrove beeindruckten Jack sehr: "Er war die ganze Zeit über am Ball und interessiert daran, was geschah." Dabei habe er nicht nur kontrolliert, sondern auch geschätzt, was auf seinem Anwesen entstand, was laut dem Gärtner motivierend für das gesamte Team war. Dennoch bleibt ein Einstieg in die Welt der royalen Gartenpflege finanziell überschaubar, wie in der Vergangenheit durch Stellenanzeigen des Königshauses bekannt wurde.

Die Natur hat für König Charles eine besondere Bedeutung, auch auf persönlicher Ebene. Oft zog er sich in schwierigen Momenten seines Lebens dorthin zurück. Bereits als seine Mutter, Queen Elizabeth II. (✝96), im Jahr 2022 verstarb, fand er Trost in den grünen Weiten rund um seine Residenz in Schottland. Es scheint, als sei die Liebe zu Gärten nicht nur ein Hobby, sondern ein Ort des Rückzugs und der Ruhe für den Monarchen. Solche Anekdoten zeigen, dass Charles hinter seiner königlichen Fassade stets ein naturverbundener Mensch geblieben ist.

